Трамп пригрозил Европе серьезными проблемами: дружбы с какой страной не потерпят США

Президент США Дональд Трамп пригрозил Европейскому союзу серьезными торговыми мерами, если Брюссель и Оттава начнут тесную интеграцию. Как сообщает Politico, американский лидер заявил о возможном введении высоких пошлин на фоне обсуждения особого формата сотрудничества Канады с ЕС.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Поводом стало предложение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен рассмотреть возможность сделать Канаду первым ассоциированным членом Евросоюза. Идея прозвучала 16 сентября в присутствии премьер-министра Канады Марка Карни.

Трамп заявил, что Вашингтон может отреагировать "очень серьезными" пошлинами, если сочтет сближение Канады с ЕС враждебным действием. При этом американский президент допустил, что сотрудничество может не вызвать ответных мер, если оно будет заключено, по его оценке, с "благими намерениями".

Одновременно Трамп резко раскритиковал торговые отношения США и Канады. Он заявил, что Оттава является "ужасным торговым партнером", и допустил не только повышение тарифов, но и ограничения торговли с европейскими странами по отдельным категориям товаров.

Само предложение об ассоциированном членстве стало неожиданностью для европейских столиц. При этом конкретные параметры такого статуса пока не определены. В действующем законодательстве ЕС подобная форма членства не предусмотрена.

Канада в то же время стремится сократить экономическую зависимость от США на фоне торгового противостояния двух стран. Премьер Марк Карни ранее говорил о необходимости сформировать с Евросоюзом "уникальный альянс", однако не дал полной поддержки именно идее ассоциированного членства.

17 сентября Карни должен выступить перед Европейским парламентом. Его заявление может прояснить позицию Оттавы по предложению Брюсселя.

Таким образом, инициатива о более тесном сотрудничестве Канады и ЕС уже стала частью более широкой торговой дискуссии между Вашингтоном, Брюсселем и Оттавой.

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