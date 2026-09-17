Трамп пригрозив Європі серйозними проблемами: дружби з якою країною не сприймуть США

Президент США Дональд Трамп пригрозив Європейському союзу серйозними торговими заходами, якщо Брюссель та Оттава почнуть тісну інтеграцію. Як повідомляє Politico, американський лідер заявив про можливе запровадження високих мит на тлі обговорення особливого формату співпраці Канади з ЄС.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Приводом стала пропозиція голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн розглянути можливість зробити Канаду першим асоційованим членом Євросоюзу. Ідея прозвучала 16 вересня у присутності прем'єр-міністра Канади Марка Карні.

Трамп заявив, що Вашингтон може відреагувати "дуже серйозним" митом, якщо вважатиме зближення Канади з ЄС ворожою дією. При цьому американський президент припустив, що співпраця може не викликати заходів у відповідь, якщо вона буде укладена, за його оцінкою, з "добрими намірами".

Одночасно Трамп різко розкритикував торговельні відносини США та Канади. Він заявив, що Оттава є "жахливим торговим партнером" і допустив не лише підвищення тарифів, а й обмеження торгівлі з європейськими країнами за окремими категоріями товарів.

Сама пропозиція про асоційоване членство стала несподіванкою для європейських столиць. При цьому конкретні параметри такого статусу наразі не визначені. У чинному законодавстві ЄС такої форми членства не передбачено.

Канада одночасно прагне скоротити економічну залежність від США на тлі торгового протистояння двох країн. Прем'єр Марк Карні раніше говорив про необхідність сформувати з Євросоюзом "унікальний альянс", проте не дав повну підтримку саме ідеї асоційованого членства.

17 вересня Карні має виступити перед Європейським парламентом. Його заява може прояснити позицію Оттави на пропозицію Брюсселя.

Таким чином, ініціатива про більш тісне співробітництво Канади та ЄС вже стала частиною ширшої торгової дискусії між Вашингтоном, Брюсселем та Оттавою.

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