В Белом доме ответили, подпишет ли Трамп закон о санкциях против РФ

Президент США Дональд Трамп планирует подписать законопроект о новых санкциях против России. Об этом сообщил представитель Белого дома, пишет The Wall Street Journal. Ранее документ прошел Палату представителей Конгресса, где, согласно актуальным сообщениям американских СМИ, получил 262 голоса против 159.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Законопроект предоставляет президенту полномочия вводить пошлины до 100% против стран, которые покупают российскую нефть и газ. Кроме того, он предусматривает продление санкций против Ирана до 2031 года.

В США отдельно обсуждают влияние новых ограничений на крупнейших покупателей российского топлива. Сенатор-демократ Джин Шагин заявила, что среди пяти крупнейших импортеров российского ископаемого топлива Китай обеспечивает 51% доходов Москвы от такого экспорта.

Инициатор законопроекта, конгрессмен Майкл Маккол, связал сроки его принятия с приближением зимы. По его словам, документ должен усилить давление на российское руководство и его партнеров до наступления холодного сезона.

Маккол также заявил, что новые тарифные полномочия могут стать инструментом для давления на Китай, чтобы тот, в свою очередь, использовал свое влияние на Москву. Сторонники инициативы рассчитывают, что экономическое давление создаст дополнительные условия для переговоров.

Однако внутри Конгресса законопроект поддерживают не все демократы. Грегори Микс, представляющий Демократическую партию в Комитете Палаты представителей по иностранным делам, заявил, что документ предоставляет Трампу слишком широкие полномочия. Он также указал, что президент уже располагает возможностями вводить санкции, но, по его оценке, не использовал их в полной мере.

Теперь ключевым этапом становится решение Трампа. После подписания именно администрация президента будет определять, применять ли предусмотренные документом тарифные механизмы и в отношении каких государств.

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