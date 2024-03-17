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Трамп пригрозил кровью, если проигрывает выборы в США

Дональд Трамп считает, что в случае его поражения на президентских выборах в США страну ожидает кровопролитие.

сегодня, 10:25
Автор:
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Slava Kot
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Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что если он не победит на выборах в США, может пролиться кровь в стране. Кроме того, Трамп добавил, что в случае его поражения следующие президентские выборы в США могут больше никогда не состояться.

Трамп пригрозил кровью, если проигрывает выборы в США

Бывший президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп выступил в Огайо, где раскритиковал Байдена, если тот во второй раз станет президентом США.

"Если меня не выберут, это будет кровопролитие... Это будет кровопролитие для страны. Если я эти выборы не выиграю, я не уверен, что у вас когда-нибудь будут другие выборы в этой стране", — сказал Трамп.

Представитель предвыборной кампании Байдена Джеймс Сингер отреагировал на такие заявления Трампа. По словам Сингера, Трамп хочет повторения 6 января, когда после его поражения произошло нападение на Капитолий. Сингер указывает, что Трамп преследует жажду мести и насилия.

Сам Джо Байден, выступая перед своими избирателями, также критикует Трампа. В этот раз действующий президент США пошутил над лидером республиканцев.

"Один кандидат слишком стар и психически непригоден для того, чтобы быть президентом. Другой – это я", – сказал Байден.

Выборы в США пройдут 5 ноября. Главные кандидаты на пост следующего президента это 81-летний Джо Байден и 77-летний Дональд Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МИД Венгрии вызывают посла США для объяснения слов Джо Байдена по поводу премьер-министра Виктора Орбана.

Также "Комментарии" писал о Дональде Трампе, который объяснил, почему российский диктатор Путин говорит о ядерном оружии. По его словам, это происходит из-за действующего президента США Джо Байдена, которого Трамп назвал "идиотом".



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Источник: https://www.cbsnews.com/amp/news/ohio-campaign-rally-trump-says-there-will-be-bloodbath-if-he-loses-november-election/
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