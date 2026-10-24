Трамп пригрозив новою війною: ким займеться після Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон має намір зайнятися питанням Куби після завершення своїх дій щодо Ірану. Водночас держсекретар Марко Рубіо звернувся до супротивників кубинського уряду, запропонувавши їм скористатися можливістю політичних змін.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Reuters, виступаючи на мітингу у Флориді, Трамп заявив: "Ми розберемося з Кубою по дорозі назад з Ірану", додавши, що потім направить туди Рубіо, щоб той "довів справу до кінця". При цьому конкретних термінів та характеру можливих дій американський лідер не назвав.

Марко Рубіо, у свою чергу, опублікував у соціальній мережі X звернення до тих, хто хоче змінити ситуацію на острові. Він закликав незадоволених чинною владою розглянути варіант конфіденційної взаємодії з Центральним розвідувальним управлінням США. Подробиць про можливі форми такої співпраці держсекретар не навів.

Заяви прозвучали на тлі протистояння Вашингтона і Гавани. Адміністрація Трампа раніше окреслила зміну комуністичного керівництва Куби як одну зі своїх цілей.

Ситуація на острові ускладнилася після запровадження США нафтових обмежень на початку року. Дефіцит палива, регулярні перебої з електрикою та зношена інфраструктура посилюють економічні проблеми країни. Американське торгове ембарго діє вже понад шість десятиліть.

Тиск на Гавану посилився після січневої операції американських військових у Венесуелі, під час якої було захоплено президента Ніколаса Мадуро. При цьому кубинська влада заявляє про готовність до діалогу з Вашингтоном.

Експерти ООН із прав людини розкритикували нафтову блокаду, вказавши на можливі порушення міжнародного права. Правозахисники також попередили про небезпеку політики тиску.

Минулого місяця Трамп припускав можливість угоди з Кубою і стверджував, що військове втручання може не знадобитися. Тепер його нові заяви знову порушили питання про подальші плани Вашингтона щодо острова.

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