Трамп пригрозил разбомбить "к бесовой матери" еще одну страну Ближнего Востока: что произошло

Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удар по Оману, если его власти, по словам американского лидера, будут препятствовать действиям Вашингтона по Ирану и судоходству через Ормузский пролив. Об этом Трамп заявил в интервью Fox News 17 августа.

Дональд Трамп. Фото: AFP

Заявление Трампа прозвучало на фоне переговоров Ирана и Омана о возможном соглашении об организации судоходства через стратегический Ормузский пролив. Оман играет немаловажную посредническую роль в контактах между Тегераном и Вашингтоном.

Отвечая на вопрос о переговорах, Трамп заявил, что США могут нанести удар по Оману, если страна помешает американским планам. При этом президент США использовал резкую лексику, заявив, что Вашингтон "разбомбит" Оман.

"Если власти Омана станут у нас на пути, мы разбомбим их к бесовой матери", — сказал Трамп.

Это уже не первая подобная угроза в адрес Маската. В то же время, Оман остается давним стратегическим партнером США и одним из ключевых каналов косвенного диалога между Вашингтоном и Тегераном.

На этом фоне Трамп также заявил, что не спешит заключать соглашение с Ираном. Двухмесячный срок, используемый сторонами для дипломатического урегулирования конфликта, завершился без прорыва. Однако американский президент продолжает требовать от Тегерана капитуляции. По его словам, Иран должен "поднять белый флаг", однако нового дедлайна для достижения договоренностей Трамп устанавливать не стал. Американский президент сказал, что "у меня нет графика и я не тороплюсь".

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