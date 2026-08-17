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Трамп пригрозив розбомбити "до бісової матері" ще одну країну Близького Сходу: що сталося

Дональд Трамп пригрозив завдати удару по Оману, якщо країна перешкоджатиме діям США щодо Ірану.

17 серпня 2026, 17:00
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп пригрозив завдати удару по Оману, якщо його влада, за словами американського лідера, перешкоджатиме діям Вашингтона щодо Ірану та судноплавства через Ормузьку протоку. Про це Трамп заявив в інтерв’ю Fox News 17 серпня.

Трамп пригрозив розбомбити "до бісової матері" ще одну країну Близького Сходу: що сталося

Дональд Трамп. Фото: AFP

Заява Трампа пролунала на тлі переговорів Ірану та Оману щодо можливої угоди про організацію судноплавства через стратегічну Ормузьку протоку. Оман відіграє важливу посередницьку роль у контактах між Тегераном і Вашингтоном.

Відповідаючи на запитання про переговори, Трамп заявив, що США можуть завдати удару по Оману, якщо країна стане на заваді американським планам. При цьому президент США використав різку лексику, заявивши, що Вашингтон "розбомбить" Оман.

"Якщо влада Оману стане в нас на шляху, ми розбомбимо їх до бісової матері", — сказав Трамп.

Це вже не перша подібна погроза на адресу Маскату. Водночас Оман залишається давнім стратегічним партнером США та одним з ключових каналів непрямого діалогу між Вашингтоном і Тегераном.

На цьому тлі Трамп також заявив, що не поспішає укладати угоду з Іраном. Двомісячний термін, який сторони використовували для дипломатичного врегулювання конфлікту, завершився без прориву. Однак американський президент продовжує вимагати від Тегерана капітуляції. За його словами, Іран має "підняти білий прапор", однак нового дедлайну для досягнення домовленостей Трамп встановлювати не став. Американський президент сказав, що "у мене немає графіка і я не поспішаю".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що країни Перської затоки знайшли вихід, як обійтися без Ормузу для поставок нафти.



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Джерело: https://www.theguardian.com/world/2026/aug/17/donald-trump-threatens-bomb-oman
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