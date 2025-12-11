Трамп пригрозил войной еще одному президенту: "он будет следующим"

После угроз венесуэльскому диктатору Николасу Мадуро президент США Дональд Трамп усилил давление на Колумбию. Американский лидер прямо пригрозил президенту Колумбии Густаво Петро, заявив, что тот может стать "следующим" в расширенной американской кампании против наркоторговли.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Во время разговора с журналистами Трамп сказал, что "не очень много думал" о Густаве Петро. Однако уже через несколько минут риторика сменилась прямой угрозой.

"Колумбия производит много наркотиков. Так что ему лучше поумнеть, иначе он будет следующим. Он скоро будет следующим. Я надеюсь, что он слушает, он будет следующим", — сказал Трамп.

На этой неделе Трамп объявил о расширении американской военной операции по противодействию наркоторговле. К кампании, до сих пор направленной на Венесуэлу, добавили Мексику и Колумбию. США уже совершили серию ударов по судам в Карибском бассейне и развернули значительные военные силы вблизи Венесуэлы.

Отношения между Вашингтоном и Боготой резко остыли осенью. Администрация Трампа лишила Колумбию статуса партнера по борьбе с наркотиками, аннулировала визу Петро и сократила помощь, назвав президента страны "нелегальным наркоторговцем".

Несмотря на угрозы, политическое развитие может произойти без силового вмешательства. Срок полномочий Густаво Петро ограничен, и уже в мае страна должна провести президентские выборы.

