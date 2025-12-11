logo

Трамп пригрозил войной еще одному президенту: "он будет следующим"
НОВОСТИ

Трамп пригрозил войной еще одному президенту: "он будет следующим"

Дональд Трамп пригрозил президенту Колумбии Густаво Петро в рамках расширенной военной кампании США против наркоторговли.

11 декабря 2025, 08:25
Автор:
avatar

Slava Kot

После угроз венесуэльскому диктатору Николасу Мадуро президент США Дональд Трамп усилил давление на Колумбию. Американский лидер прямо пригрозил президенту Колумбии Густаво Петро, заявив, что тот может стать "следующим" в расширенной американской кампании против наркоторговли.

Трамп пригрозил войной еще одному президенту: "он будет следующим"

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Во время разговора с журналистами Трамп сказал, что "не очень много думал" о Густаве Петро. Однако уже через несколько минут риторика сменилась прямой угрозой.

"Колумбия производит много наркотиков. Так что ему лучше поумнеть, иначе он будет следующим. Он скоро будет следующим. Я надеюсь, что он слушает, он будет следующим", — сказал Трамп.

На этой неделе Трамп объявил о расширении американской военной операции по противодействию наркоторговле. К кампании, до сих пор направленной на Венесуэлу, добавили Мексику и Колумбию. США уже совершили серию ударов по судам в Карибском бассейне и развернули значительные военные силы вблизи Венесуэлы.

Отношения между Вашингтоном и Боготой резко остыли осенью. Администрация Трампа лишила Колумбию статуса партнера по борьбе с наркотиками, аннулировала визу Петро и сократила помощь, назвав президента страны "нелегальным наркоторговцем".

Несмотря на угрозы, политическое развитие может произойти без силового вмешательства. Срок полномочий Густаво Петро ограничен, и уже в мае страна должна провести президентские выборы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Колумбии приравнял Трампа к Гитлеру из-за фашистской идеологии.

Также "Комментарии" писали, что США выдвинули ультиматум Международному уголовному суду из-за опасений о преследовании Трампа по истечении его президентского срока.



Источник: https://www.politico.com/news/2025/12/10/trump-threatens-colombian-president-00685742
