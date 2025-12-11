Трамп пригрозил войной еще одному президенту: "он будет следующим"

Рубрики
После угроз венесуэльскому диктатору Николасу Мадуро президент США Дональд Трамп усилил давление на Колумбию. Американский лидер прямо пригрозил президенту Колумбии Густаво Петро, заявив, что тот может стать "следующим" в расширенной американской кампании против наркоторговли.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Во время разговора с журналистами Трамп сказал, что "не очень много думал" о Густаве Петро. Однако уже через несколько минут риторика сменилась прямой угрозой.
На этой неделе Трамп объявил о расширении американской военной операции по противодействию наркоторговле. К кампании, до сих пор направленной на Венесуэлу, добавили Мексику и Колумбию. США уже совершили серию ударов по судам в Карибском бассейне и развернули значительные военные силы вблизи Венесуэлы.
Отношения между Вашингтоном и Боготой резко остыли осенью. Администрация Трампа лишила Колумбию статуса партнера по борьбе с наркотиками, аннулировала визу Петро и сократила помощь, назвав президента страны "нелегальным наркоторговцем".
Несмотря на угрозы, политическое развитие может произойти без силового вмешательства. Срок полномочий Густаво Петро ограничен, и уже в мае страна должна провести президентские выборы.
