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Трамп приказал бомбить Иран: США нанесли удары после сбития американского вертолета

США атаковали военные объекты Ирана после сбития вертолета Apache.

10 июня 2026, 08:55
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Slava Kot

США в ночь на 10 июня начали серию ударов по иранским военным объектам в ответ на сбивание американского вертолета AH-64 Apache. Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM), назвав операцию "актом самообороны" в ответ на "неоправданную иранскую агрессию".

Трамп приказал бомбить Иран: США нанесли удары после сбития американского вертолета

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

По данным американских военных, удары были направлены по системам противовоздушной обороны и радиолокационных станциях Ирана в районе Ормузского пролива. В Пентагоне заявили, что операция была "ограниченным, но решительным ответом" на инцидент с вертолетом.

"Сегодня в 17:00 по восточному времени силы Центрального командования США (CENTCOM) по указанию главнокомандующего приступили к нанесению ударов с целью самообороны по Ирану в ответ на вчерашнее сбивание вертолета Apache армии США", — говорится в публикации.

В свою очередь, The New York Times сообщает о взрывах и сигналах воздушной тревоги в нескольких прибрежных городах Ирана, в том числе в Бандар-Аббасе, Кешме и Сираке. Местные источники отмечают, что часть объектов подвергалась повторным атакам, однако масштабы разрушений пока остаются неизвестными.

Президент США Дональд Трамп в комментарии ABC News подчеркнул, что ответ Вашингтона был "необходимым и решительным".

"Я считаю, что очень важно ответить. Они сбили вертолет, и мы отвечаем прямо сейчас. Я считаю, что нужно отвечать решительно... И у нас было хорошее соглашение, и, вероятно, оно останется таким. Это ответ на то, что они сделали с нашим вертолетом минувшей ночью", — сказал Трамп.

Параллельно иранские государственные СМИ сообщили о запуске ракет и беспилотников по американским и союзным объектам в регионе. В частности, КСИР заявил об ударах по целям в Иордании и Кувейте. В Бахрейне, по официальным данным, системы ПВО отразили атаку.

По информации CNN, Иран выпустил по меньшей мере четыре баллистических ракеты и несколько дронов в ответ на американские удары. Сообщается также о повреждении инфраструктуры на юге Ирана, в том числе двух водохранилищ, однако подтверждения этой информации пока нет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп резко пригрозил Израилю: "Биби, будь осторожен".



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