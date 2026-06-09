"Бібі, будь обережним": Трамп різко пригрозив Ізраїлю

Президент США Дональд Трамп зробив жорстке попередження прем’єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу на тлі нового загострення між Ізраїлем та Іраном. За даними Axios, американський лідер дав зрозуміти, що подальша ескалація може залишити Ізраїль без міжнародної підтримки.

Трамп попередив Нетаньягу. Фото з відкритих джерел

Заява Трампа прозвучала після серії ізраїльських ударів по цілях, пов’язаних з Іраном, а також у відповідь на обстріли з боку Тегерана. Американський президент розповів, що особисто телефонував Нетаньягу та закликав його утриматися від нових атак.

Як пише Axios, Ізраїль повідомив Вашингтон про операцію в Бейруті надто пізно, коли літаки вже виконували завдання. Це викликало невдоволення в Білому домі, оскільки адміністрація Трампа намагається не допустити переростання регіонального конфлікту у масштабну війну на Близькому Сході.

"Вони вже були в дорозі. Але зрештою я обмежив ізраїльський удар", – сказав Трамп в інтерв’ю Axios.

Американський лідер також повідомив, що після ізраїльських ударів отримав дзвінки від керівників п’яти держав регіону. Вони висловили занепокоєння можливим подальшим загостренням та попросили Вашингтон натиснути на Ізраїль, щоб зупинити Нетаньягу.

Також видання зауважує, що США отримали 8 червня повідомлення від Ірану про готовність припинити обстріли, якщо Ізраїль прийме аналогічне рішення. Після цього Трамп зателефонував Нетаньягу та пригрозив ізраїльському прем’єру.

"Я сказав: "Бібі, тобі краще бути обережним, інакше ти дуже скоро залишишся сам на сам з Іраном"", – розповів Трамп.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп нецензурно вилаявся на прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Також "Кометнарі" писали, що американські спецслужби б’ють на сполох через можливе шпигунство Ізраїлю.