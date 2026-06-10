Трамп наказав бомбити Іран: США завдали ударів після збиття американського гелікоптера

США в ніч на 10 червня розпочали серію ударів по іранських військових об’єктах у відповідь на збиття американського гелікоптера AH-64 Apache. Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM), назвавши операцію "актом самооборони" у відповідь на "невиправдану іранську агресію".

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

За даними американських військових, удари були спрямовані по системах протиповітряної оборони та радіолокаційних станціях Ірану в районі Ормузької протоки. У Пентагоні заявили, що операція була "обмеженою, але рішучою відповіддю" на інцидент із гелікоптером.

"Сьогодні о 17:00 за східним часом сили Центрального командування США (CENTCOM) за вказівкою головнокомандувача розпочали нанесення ударів з метою самооборони по Ірану у відповідь на вчорашнє збиття гелікоптера Apache армії США", — йдеться в публікації.

У свою чергу, The New York Times повідомляє про вибухи та сигнали повітряної тривоги в кількох прибережних містах Ірану, зокрема в Бандар-Аббасі, Кешмі та Сіраку. Місцеві джерела зазначають, що частина об’єктів зазнавала повторних атак, однак масштаби руйнувань наразі залишаються невідомими.

Президент США Дональд Трамп у коментарі ABC News наголосив, що відповідь Вашингтона була "необхідною і рішучою".

"Я вважаю, що дуже важливо відповісти. Вони збили вертоліт, і ми відповідаємо просто зараз. Я вважаю, що потрібно відповідати відповідати рішуче... І у нас була хороша угода, і, ймовірно, вона залишиться такою. Це відповідь на те, що вони зробили з нашим вертольотом минулої ночі", — сказав Трамп.

Паралельно іранські державні ЗМІ повідомили про запуск ракет і безпілотників по американських і союзних об’єктах у регіоні. Зокрема, КВІР заявив про удари по цілях у Йорданії та Кувейті. У Бахрейні, за офіційними даними, системи ППО відбили атаку.

За інформацією CNN, Іран випустив щонайменше чотири балістичні ракети та кілька дронів у відповідь на американські удари. Повідомляється також про пошкодження інфраструктури на півдні Ірану, зокрема двох водосховищ, однак підтвердження цієї інформації наразі немає.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Дональд Трамп різко пригрозив Ізраїлю: "Бібі, будь обережним".