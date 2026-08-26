Трамп принял неожиданное решение: будет ли новая война с Ираном

США в ближайшее время не планируют наносить новые масштабные удары по Ирану. Вместо продолжения военной кампании администрация Дональда Трампа намерена усилить экономическое давление на Тегеран и сосредоточиться на других инструментах принуждения. Об этом, по данным Axios, государственный секретарь США Марко Рубио сообщил во время разговоров с министрами иностранных дел нескольких союзных государств.

США. Фото: из открытых источников

Источники утверждают, что новая позиция Вашингтона связана с оценкой эффективности уже применяемых мер. В США считают, что морская блокада усиливает давление на Иран, тогда как через Ормузский пролив постепенно увеличиваются объемы транспортировки нефти.

По словам американского чиновника, Рубио дал понять союзникам, что Вашингтон не намерен возвращаться к масштабным боевым операциям. Однако возможность новых ударов полностью не исключается. США могут ответить силой, если Иран первым атакует американские силы или объекты союзников.

В администрации Трампа также считают важным достижением разминирование Ормузского пролива американскими ВМС. Это, по мнению американских чиновников, существенно ослабило один из главных инструментов давления, которым располагал Тегеран.

Нынешняя стратегия США предусматривает три ключевых направления: избежать новой большой войны с Ираном, усилить экономическое давление через морскую блокаду и санкции, а также обеспечить максимальное прохождение нефтяных грузов через Ормузский пролив.

В то же время источники допускают, что нынешняя пауза может оказаться временной. По словам одного из американских чиновников, после промежуточных выборов в США администрация может вновь рассмотреть возможность новой военной кампании.

Таким образом, Вашингтон пока меняет бомбардировки на экономическое удушение, однако окончательно вопрос применения силы против Ирана не закрыт.

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