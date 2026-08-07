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Трамп пришел в ярость из-за секретной утечки: в Белом доме начали искать «изменников»

По данным CNN, президента США возмутили публикации о нехватке боеприпасов, которые, по его мнению, подрывают позиции Вашингтона в противостоянии с Ираном

7 августа 2026, 09:25
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на публикации американских СМИ о сокращении запасов вооружений. Как сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации, глава Белого дома считает, что утечка секретной информации нанесла ущерб американским позициям на фоне напряженных отношений с Ираном и поставила под сомнение демонстрацию силы Вашингтона.

Трамп пришел в ярость из-за секретной утечки: в Белом доме начали искать «изменников»

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По информации телеканала, тема дефицита отдельных видов боеприпасов стала одной из самых эмоциональных во время недавнего заседания кабинета министров. Собеседники CNN утверждают, что Трамп был осведомлен о состоянии арсеналов еще несколько месяцев назад, поэтому сами данные не стали для него неожиданностью. Однако президента возмутило именно их появление в публичном пространстве в критический момент.

Несмотря на сообщения прессы, Трамп публично заявил, что Соединенные Штаты располагают "огромными запасами" вооружений, особенно некоторых категорий боеприпасов. Вместе с тем он фактически признал, что часть опубликованной информации соответствует действительности, и пообещал добиваться сурового наказания для виновных в разглашении.

По данным CNN, президент поручил Министерству юстиции установить лиц, передавших сведения журналистам. В Белом доме их уже называют "изменниками", а сам Трамп требует максимально жесткого наказания, вплоть до длительных сроков лишения свободы.

Источники отмечают, что недовольство президента пока не направлено против главы Пентагона Пита Хегсета. В администрации предполагают, что утечки могли исходить от чиновников, выступающих против дальнейшего вовлечения США в конфликт с Ираном. Сам Трамп продолжает утверждать, что истощение части американских арсеналов стало следствием политики предыдущей администрации, которая активно поставляла вооружение Украине.

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Источник: https://edition.cnn.com/2026/08/06/politics/trump-munitions-cabinet-meeting
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