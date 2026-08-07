Трамп розлютився через секретний витік: у Білому домі почали шукати «зрадників»

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на публікації американських ЗМІ щодо скорочення запасів озброєнь. Як повідомляє CNN з посиланням на джерела в адміністрації, глава Білого дому вважає, що витік секретної інформації завдав збитків американським позиціям на тлі напружених відносин з Іраном і поставив під сумнів демонстрацію сили Вашингтона.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За інформацією телеканалу, тема дефіциту окремих видів боєприпасів стала однією з найемоційніших під час нещодавнього засідання кабінету міністрів. Співрозмовники CNN стверджують, що Трамп був обізнаний про стан арсеналів ще кілька місяців тому, тому самі дані не стали для нього несподіванкою. Однак президента обурила саме їхня поява в публічному просторі в критичний момент.

Незважаючи на повідомлення преси, Трамп публічно заявив, що Сполучені Штати мають у своєму розпорядженні "величезні запаси" озброєнь, особливо деяких категорій боєприпасів. Водночас він фактично визнав, що частина опублікованої інформації відповідає дійсності і пообіцяв домагатися суворого покарання для винних у розголошенні.

За даними CNN, президент доручив Міністерству юстиції встановити осіб, які передали інформацію журналістам. У Білому домі їх уже називають "зрадниками", а сам Трамп вимагає максимально жорсткого покарання, аж до тривалих строків ув'язнення.

Джерела зазначають, що невдоволення президента поки що не спрямоване проти глави Пентагону Піта Хегсета. В адміністрації припускають, що витоки могли виходити від чиновників, які виступають проти подальшого залучення США до конфлікту з Іраном. Сам Трамп продовжує стверджувати, що виснаження частини американських арсеналів стало наслідком політики попередньої адміністрації, яка активно постачала озброєння Україні.

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