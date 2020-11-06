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Трамп признал поражение после разговора с советниками - Fox News

Источники Fox News сообщают, что Дональд Трамп признал поражение

сегодня, 17:15
Автор:

Татьяна Лозовенко

Дональд Трамп признает свое поражение в президентской гонке после разговора с советниками, сообщает Fox News в пятницу, ссылаясь на свои источники.

Трамп признал поражение после разговора с советниками - Fox News

Фото: Дональд Трамп РИА Новости

Последние данные от Edison Research показали, что бывший вице-президент Джо Байден победил в штате Пенсильвания, и штаб-квартира службы назвала Байдена вероятным победителем. Ранее издание METRO сообщило, что Дональд Трамп "в ярости позвонил Руперту Мердоку" в ночь выборов после того, как медиа-магнат Fox News первым назвал результат в ключевом штате Аризона. Сам Трамп является постоянным гостем Fox News и, как говорят, смотрит канал. Многие сотрудники компании горячо поддерживают президента и его планы, как пишет издание.

Напомним, когда Трамп заявил об уверенности в своей победе в Twitter, по всей стране начались протесты. Митингующие возле Белого дома снесли ограждение, в Портленде и Нью-Йорке арестовали больше 50 людей.

Как ранее сообщали "Комментарии", Facebook планирует поместить имя победителя президентских выборов в США в топ Facebook и Instagram, как только это будет заявлено большинством СМИ.






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Источник: https://www.fxstreet.com/news/us-election-trump-will-reportedly-admit-defeat-after-talking-to-advisers-fox-202011061423
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