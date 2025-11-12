Трамп визнав провал спроб завершити війну між Росією та Україною

У Білому домі визнали провал спроб завершити війну між Росією та Україною. Зусилля офіційного Вашингтона схилити сторони до компромісу зайшли в глухий кут через амбіції Кремля і відмову Києва добровільно йти з територій, які сьогодні не контролює Москва. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації The Atlantic.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться, що президент США Дональд Трамп висловив розчарування тим, що його зусилля щодо завершення війни між Росією та Україною не мали успіху.

У публікації наголошується, що Білий дім робив спроби тиску як на Київ, так і на Москву, проте результату це не дало.

Журналісти пишуть, що голова Білого дому спочатку недооцінив Володимира Путіна і навіть не здогадувався, чому він готовий іти до кінця у цій війні. Російський диктатор, як зазначає видання, був одержимий ідеєю знищення української незалежності та не розглядав компромісів, які передбачають збереження суверенітету України.

Трамп, за інформацією джерел, вважав, що війну можна припинити, досягнувши вигідної угоди для всіх сторін, яка б визнала територіальні захоплення Росії та забезпечила їй економічні вигоди.

Однак, як показали наступні події, російська сторона не має наміру обмежуватись частковими рішеннями.

"Нещодавно президент Трамп спробував змінити динаміку: він сказав Путіну, що може надати Україні далекобійні ракети Tomahawk, і спробував переконати Володимира Зеленського, щоб той поступився територією, але обидві спроби виявилися безуспішними", — йдеться у матеріалі.

За даними неназваних представників адміністрації, врегулювання війни між Росією та Україною могло б бути можливим, якби сторони виявили розсудливість. Проте, як наголошують автори публікації, ситуація залишається вкрай складною.

