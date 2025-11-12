logo_ukra

Головна Новини Світ США Трамп визнав провал спроб завершити війну між Росією та Україною
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп визнав провал спроб завершити війну між Росією та Україною

The Atlantic пише про те, що Трамп вважав, що конфлікт можна зупинити простою угодою, яка б визнала територіальні захоплення Росії і забезпечила їй економічні вигоди

12 листопада 2025, 09:01
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Білому домі визнали провал спроб завершити війну між Росією та Україною. Зусилля офіційного Вашингтона схилити сторони до компромісу зайшли в глухий кут через амбіції Кремля і відмову Києва добровільно йти з територій, які сьогодні не контролює Москва. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації The Atlantic.

Трамп визнав провал спроб завершити війну між Росією та Україною

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться, що президент США Дональд Трамп висловив розчарування тим, що його зусилля щодо завершення війни між Росією та Україною не мали успіху.

У публікації наголошується, що Білий дім робив спроби тиску як на Київ, так і на Москву, проте результату це не дало.

Журналісти пишуть, що голова Білого дому спочатку недооцінив Володимира Путіна і навіть не здогадувався, чому він готовий іти до кінця у цій війні. Російський диктатор, як зазначає видання, був одержимий ідеєю знищення української незалежності та не розглядав компромісів, які передбачають збереження суверенітету України.

Трамп, за інформацією джерел, вважав, що війну можна припинити, досягнувши вигідної угоди для всіх сторін, яка б визнала територіальні захоплення Росії та забезпечила їй економічні вигоди.

Однак, як показали наступні події, російська сторона не має наміру обмежуватись частковими рішеннями.

"Нещодавно президент Трамп спробував змінити динаміку: він сказав Путіну, що може надати Україні далекобійні ракети Tomahawk, і спробував переконати Володимира Зеленського, щоб той поступився територією, але обидві спроби виявилися безуспішними", — йдеться у матеріалі.

За даними неназваних представників адміністрації, врегулювання війни між Росією та Україною могло б бути можливим, якби сторони виявили розсудливість. Проте, як наголошують автори публікації, ситуація залишається вкрай складною.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Путіна буде менше грошей на війну: на Заході зробили заяву, що обнадійлює.




Джерело: https://www.theatlantic.com/international/2025/11/why-trump-ukraine-failing/684881/
