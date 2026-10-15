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Трамп признался, что у него очень серьезные проблемы со здоровьем

Дональд Трамп во время общения с журналистами заявил о "очень серьезных проблемах", однако не объяснил, что именно имел в виду

15 октября 2026, 22:10
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявил, что испытывает "очень серьезные проблемы", однако не стал уточнять, о чем именно идет речь. Слова американского лидера прозвучали во время общения с журналистами в Белом доме, когда он рассказывал о своих привычках и уверял, что не употребляет алкоголь, не курит и не принимает наркотики.

Трамп признался, что у него очень серьезные проблемы со здоровьем

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

80-летний Трамп признался, что испытывает очень серьезные проблемы со здоровьем, хотя не употребляет алкоголь и не курит.

"Если вы не пьете, не употребляете наркотики или не курите, то нет проблем. У меня есть другие проблемы, у меня есть очень серьезные проблемы. Но это не одна из них. Я не хочу добавлять их в список", — сказал Трамп.

Он также добавил, что если бы не соблюдал такой образ жизни, то, по его словам, "меня бы сейчас здесь не было".

После этого заявления президент США засмеялся и продолжил шутить о реакции медиа. Он предположил, что журналисты потребуют объяснить, какие именно серьезные проблемы у него есть. Трамп также упомянул генерального прокурора США Тодда Бланша, намекнув, что поэтому придется защищать президента после его слов о проблемах со здоровьем.

"Они скажут: "Он сказал, что у него серьезные проблемы, какие именно?" На самом деле я не знаю. Я просто развлекался для СМИ", — добавил Трамп.

Слухи о здоровье 80-летнего президента США Дональда Трампа во время его второго срока постоянно привлекают внимание СМИ. Белый дом и сам Трамп систематически опровергают любые проблемы, заявляя о его идеальной форме, однако оппозиция, медиа и независимые врачи обращают внимание на ряд физических и поведенческих симптомов, включая темные пятна и синяки на руках, а также симптомы возможной деменции и ухудшение когнитивного состояния.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп назвал неожиданную причину, почему началась война в Украине.



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Источник: https://x.com/clashreport/status/2110782379988320304
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