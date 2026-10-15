Трамп признался, что у него очень серьезные проблемы со здоровьем

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп заявил, что испытывает "очень серьезные проблемы", однако не стал уточнять, о чем именно идет речь. Слова американского лидера прозвучали во время общения с журналистами в Белом доме, когда он рассказывал о своих привычках и уверял, что не употребляет алкоголь, не курит и не принимает наркотики.
Дональд Трамп. Фото из открытых источников
80-летний Трамп признался, что испытывает очень серьезные проблемы со здоровьем, хотя не употребляет алкоголь и не курит.
Он также добавил, что если бы не соблюдал такой образ жизни, то, по его словам, "меня бы сейчас здесь не было".
После этого заявления президент США засмеялся и продолжил шутить о реакции медиа. Он предположил, что журналисты потребуют объяснить, какие именно серьезные проблемы у него есть. Трамп также упомянул генерального прокурора США Тодда Бланша, намекнув, что поэтому придется защищать президента после его слов о проблемах со здоровьем.
Слухи о здоровье 80-летнего президента США Дональда Трампа во время его второго срока постоянно привлекают внимание СМИ. Белый дом и сам Трамп систематически опровергают любые проблемы, заявляя о его идеальной форме, однако оппозиция, медиа и независимые врачи обращают внимание на ряд физических и поведенческих симптомов, включая темные пятна и синяки на руках, а также симптомы возможной деменции и ухудшение когнитивного состояния.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп назвал неожиданную причину, почему началась война в Украине.