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Трамп зізнався, що має дуже серйозні проблеми зі здоров’ям

Дональд Трамп під час спілкування з журналістами заявив про "дуже серйозні проблеми", однак не пояснив, що саме мав на увазі

15 жовтня 2026, 22:10
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявив, що має "дуже серйозні проблеми", однак не став уточнювати, про що саме йдеться. Слова американського лідера пролунали під час спілкування з журналістами в Білому домі, коли він розповідав про свої звички та запевняв, що не вживає алкоголю, не курить і не приймає наркотиків.

Трамп зізнався, що має дуже серйозні проблеми зі здоров’ям

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

80-річний Трамп зізнався, що має дуже серйозні проблеми зі здоров’ям, хоча не вживає алкоголь та не курить.

"Якщо ви не п’єте, не вживаєте наркотики або не курите, то немає проблем. У мене є інші проблеми, у мене є дуже серйозні проблеми. Але це не одна з них. Я не хочу додавати їх до списку", — сказав Трамп.

Він також додав, що якби не дотримувався такого способу життя, то, за його словами, "мене б зараз тут не було".

Після цієї заяви президент США засміявся та продовжив жартувати про реакцію медіа. Він припустив, що журналісти вимагатимуть пояснити, які саме серйозні проблеми він має. Трамп також згадав генерального прокурора США Тодда Бланша, натякнувши, що тому доведеться захищати президента після його слів про проблеми зі здоров’ям.

"Вони скажуть: "Він сказав, що в нього серйозні проблеми, які саме?" Насправді я не знаю. Я просто розважався для ЗМІ", — додав Трамп.

Чутки навколо здоров'я 80-річного президента США Дональда Трампа під час його другого терміну постійно привертають увагу ЗМІ. Білий дім та сам Трамп систематично спростовують будь-які проблеми, заявляючи про його ідеальну форму, проте опозиція, медіа та незалежні лікарі звертають увагу на низку фізичних та поведінкових симптомів, зокрема темні плями та синці на руках, а також симптоми можливої деменції та погіршення когнітивного стану.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп назвав несподівану причину, чому почалася війна в Україні.



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Джерело: https://x.com/clashreport/status/2110782379988320304
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