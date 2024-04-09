Трамп проиграл попытку отложить судебное рассмотрение: СМИ раскрыли подробности

Апелляционный суд штата Нью-Йорк отклонил ходатайство 45-го американского президента Дональда Трампа об отложении его уголовного процесса по делу о выплате денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс (настоящее имя – Стефани Клиффорд). Как передает портал "Комментарии", об этом сообщило агентство "Reuters".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, Дональда Трампа обвиняют в сокрытии выплаты его бывшим адвокатом Майклом Коэном $130 000 порнозвезде Дэниелс в обмен на ее молчание перед президентскими выборами 2016 года о сексуальных отношениях, которые, по ее словам, она имела с Трампом 10 годами ранее. Трамп отрицает любые подобные встречи с Дэниелс.

Агентство отметило, что судебное заседание по этому делу должно состояться в районе Манхэттен 15 апреля, а Трамп пытается отложить процесс и перенести его из Манхэттена. Суд отказал ему в этом после получасового слушания.

Адвокат Трампа Эмиль Бове заявил во время слушания, что его клиент просил приостановить дело до рассмотрения ходатайства о переносе судебного процесса по обвинениям, выдвинутым окружным прокурором Манхэттена Элвином Брэггом.

Адвокат из офиса Брэгга Стивен Ву ответил, что Трамп слишком долго ждал, чтобы возражать против того, чтобы его судили в Манхэттене. Обвинения были выдвинуты в апреле 2023 года. Бове не уточнил, где именно команда Трампа хотела бы провести судебный процесс. По словам адвоката, опрос, проведенный юридической командой Трампа среди жителей преимущественно демократического Манхэттена, показал, что 61% респондентов считает Трампа виновным, а 70% – негативно относятся к нему.

По мнению юриста, это создает угрозу предвзятости и делает невозможным справедливый отбор присяжных.

По данным агентства, Ву сказал, что предвзятые присяжные могут быть отсеяны во время процесса отбора и что Трамп не может ссылаться на внимание СМИ как на причину для переноса суда.

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