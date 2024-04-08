Какие шансы, что вскоре США утвердят пакет помощи Украине и утвердят ли вообще

Конгресс США выходит на этой неделе с каникул. Мы надеемся, что будет, наконец, принято решение о выделении многомиллиардной помощи Украине, которое "заморожено" уже около полугодия. Правда, до сих пор неясно – когда и в каком виде могут принять законопроект о внешней поддержке. Между тем, конгрессмены Майкл Маккол и Майк Тернер заявили, что часть Республиканской партии США "инфицирована" российской пропагандой, потому блокирует помощь Украине. Тем временем представители американского Института изучения войны (ISW) предупреждают, что из-за проблем с поддержкой со стороны США украинским воинам придется накапливать ресурсы и принимать сложные решения касательно приоритетности в обороне. Можно ли ожидать неких решительных действий (позитивных для нас) от демократов и части республиканцев, которые реально переживают за Украину и собственно глобальную безопасность? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Конгресс США. Фото из открытых источников

В США всё идет в угоду политической целесообразности

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг по вопросам замороженных конфликтов в Евразии (в том числе Молдова-Приднестровье), политический аналитик Виталий Кулик отмечает:

которые предпочитали не замечать явную угрозу. К сожалению, вопрос помощи Украине крепко увязали с внутриполитической повесткой США. Мы заложники развернувшейся там избирательной кампании. Штаб Трампа считает, что предоставить Байдену аргумент в виде выделения помощи для Украины – это неправильно. Особенно в ситуации, когда кандидаты идут практически вровень". "Похоже на то, что американцы сейчас находятся в ситуации героев "Не смотрите наверх" (англ. Don’t Look Up ),

У Байдена, поясняет эксперт, есть потребность в расширении собственного электорального поля. Он мог бы показать, что сломал трампистскую оппозицию и нашел деньги для поддержки Украины. Это стало бы ударом по позициям Трампа. И штаб последнего делает всё, чтоб этого не допустить.

Или другими вариациями на тему И это будет уже успех Трампа, а не Байдена", – акцентирует Виталий Кулик. "То, что для Украины это чревато серьезными последствиями, что нам придется жизнями закрывать дефицит боеприпасов (снарядов, ракет), что у нас оголяются города, энергетическая инфраструктура, что в следующий отопительный сезон, при продолжении ракетно-дроново-бомбовых ударов со стороны противника, у нас может быть критическая нехватка тепла и света – мало волнует американских политиков. Как и возможное новое наступление российской оккупационной армии с закреплением выгодных для Путина позиций на фронте. Всё идет в угоду политической целесообразности. Штаб Трампа считает, что критичного ничего не происходит. Главное – победить на выборах. А уж потом можно будет как-то "всё порешать". Или путем предоставления помощи, но уже со стороны трамповской Администрации Белого дома ( в виде кредитов , например).

Учитывая такой расклад, у эксперта скептический настрой касательно выделения США помощи Украине до выборов.

Возможны два сценария

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович подчеркивает, что украинский вопрос явно стал частью избирательной кампании в США. Причем речь идет не столько о решении проблем нацбезопасности, сколько о борьбе за электорат, попытках ставить палки в колеса оппонентам. Прежде всего, это о трампистах, которые всячески стараются ухудшить таким образом шансы Байдена переизбраться, уточняет эксперт.

"Если говорить о процедуре, – продолжает он, – скорее всего, вопрос помощи Украине будет рассматриваться Палатой представителей. Но ее спикер Майк Джонсон, похоже, сделает попытку протянуть новый вариант законопроекта. Отличающийся от того, что в феврале был проголосован в Сенате ".

Далее, по мнению Игоря Рейтеровича, возможны два сценария.

Первый – если были достигнуты некие договоренности между Джонсоном и Белым домом, то мы увидим некий компромиссный вариант. Хуже того, что принял Сенат, но и не самый плохой для нас, отмечает эксперт.

Второй сценарий – если договоренностей достигнуто не было. Тогда Белый дом продолжит настаивать, чтоб рассматривали сенатский вариант. А, когда Джонсон упрется, могут запустить процедуру начала рассмотрения этого законопроекта, не учитывая позицию спикера. Под это, акцентирует Игорь Рейтерович, есть голоса демократов и, с большой вероятностью, отдаст голоса часть республиканцев.

"Вариант, что Джонсон проведет через нижнюю палату вариант, не согласованный с Белым домом, является путем в никуда. Потому что такой законопроект может быть похоронен если не в Палате представителей, то в Сенате (где большинство у демократов), а если не там – то посредством президентского вето", – рассказал эксперт.

Так что нас ожидает жаркая неделя, прогнозирует он. И Джонсону придется принимать какое-то решение. Причем, в любой ситуации он проигрывает. В том числе, потому что сам себя загнал в угол нежеланием даже просто рассматривать законопроект о внешней поддержке.

будет влиять (по крайней мере косвенно) на рассмотрение законопроекта о поддержке Украины в американском парламенте, – считает Игорь Рейтерович. – Если наша Рада достаточно быстро проголосует во втором чтении и в целом мобилизационный проект закона, это станет дополнительным аргументом в нашу пользу для США ". "Что точно можно утверждать – так это то, что если приемлемый для Белого дома и Украины проект появится в Палате представителей, его поддержат. А также, что история с нашим законопроектом о мобилизации, который также могут рассмотреть на текущей неделе

На помощь можем рассчитывать только ближе к лету

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ напоминает, что в конце прошлой недели президент Владимир Зеленский встречался с представителями Конгресса, которые посетили нашу страну. Причем, как с демократами, так и с республиканцами. Поддержка Украины рассматривается ведь как межпартийный консенсус в США. Также Украину на прошлой неделе посетили представители Комиссии по Национальной оборонной стратегии США. Скорее всего, визиты были связаны с намеченным на эту неделю возобновлением работы Сената и Палаты представителей, считает эксперт.

По его мнению, на встречах в Киеве обсуждались возможные параметры пакета помощи, который США выделят Украине.

какая будет оказана безвозмездно. Предполагаю, что если не большой пакет (в 40-60 млрд долл), то некий промежуточный (крайне необходимая нам военно-техническая помощь для отражения новой волны наступления россиян, которое, судя по прогнозам, состоится в конце мая — начале июня будет ближе к лету утвержден американским парламентом". "Похоже, это будет некий новый вариант, не тот, что принят Сенатом в феврале, – говорит Алексей Кущ. – Возможно, речь пойдет о том, какую часть помощи займут кредиты,

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