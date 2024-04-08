Какие шансы, что вскоре США утвердят пакет помощи Украине и утвердят ли вообще

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Кравцев Сергей
Конгресс США выходит на этой неделе с каникул. Мы надеемся, что будет, наконец, принято решение о выделении многомиллиардной помощи Украине, которое "заморожено" уже около полугодия. Правда, до сих пор неясно – когда и в каком виде могут принять законопроект о внешней поддержке. Между тем, конгрессмены Майкл Маккол и Майк Тернер заявили, что часть Республиканской партии США "инфицирована" российской пропагандой, потому блокирует помощь Украине. Тем временем представители американского Института изучения войны (ISW) предупреждают, что из-за проблем с поддержкой со стороны США украинским воинам придется накапливать ресурсы и принимать сложные решения касательно приоритетности в обороне. Можно ли ожидать неких решительных действий (позитивных для нас) от демократов и части республиканцев, которые реально переживают за Украину и собственно глобальную безопасность? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Конгресс США. Фото из открытых источников
Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг по вопросам замороженных конфликтов в Евразии (в том числе Молдова-Приднестровье), политический аналитик Виталий Кулик отмечает:
У Байдена, поясняет эксперт, есть потребность в расширении собственного электорального поля. Он мог бы показать, что сломал трампистскую оппозицию и нашел деньги для поддержки Украины. Это стало бы ударом по позициям Трампа. И штаб последнего делает всё, чтоб этого не допустить.
Учитывая такой расклад, у эксперта скептический настрой касательно выделения США помощи Украине до выборов.
Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович подчеркивает, что украинский вопрос явно стал частью избирательной кампании в США. Причем речь идет не столько о решении проблем нацбезопасности, сколько о борьбе за электорат, попытках ставить палки в колеса оппонентам. Прежде всего, это о трампистах, которые всячески стараются ухудшить таким образом шансы Байдена переизбраться, уточняет эксперт.
Далее, по мнению Игоря Рейтеровича, возможны два сценария.
Первый – если были достигнуты некие договоренности между Джонсоном и Белым домом, то мы увидим некий компромиссный вариант. Хуже того, что принял Сенат, но и не самый плохой для нас, отмечает эксперт.
Второй сценарий – если договоренностей достигнуто не было. Тогда Белый дом продолжит настаивать, чтоб рассматривали сенатский вариант. А, когда Джонсон упрется, могут запустить процедуру начала рассмотрения этого законопроекта, не учитывая позицию спикера. Под это, акцентирует Игорь Рейтерович, есть голоса демократов и, с большой вероятностью, отдаст голоса часть республиканцев.
Так что нас ожидает жаркая неделя, прогнозирует он. И Джонсону придется принимать какое-то решение. Причем, в любой ситуации он проигрывает. В том числе, потому что сам себя загнал в угол нежеланием даже просто рассматривать законопроект о внешней поддержке.
Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ напоминает, что в конце прошлой недели президент Владимир Зеленский встречался с представителями Конгресса, которые посетили нашу страну. Причем, как с демократами, так и с республиканцами. Поддержка Украины рассматривается ведь как межпартийный консенсус в США. Также Украину на прошлой неделе посетили представители Комиссии по Национальной оборонной стратегии США. Скорее всего, визиты были связаны с намеченным на эту неделю возобновлением работы Сената и Палаты представителей, считает эксперт.
По его мнению, на встречах в Киеве обсуждались возможные параметры пакета помощи, который США выделят Украине.
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