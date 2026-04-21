logo

BTC/USD

76542

ETH/USD

2324.34

USD/UAH

44.1

EUR/UAH

51.89

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп просчитался: почему США стремительно теряют союзников
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп просчитался: почему США стремительно теряют союзников

Конфликт с Ираном и политика Трампа запускают глобальный разрыв: Китай уже пользуется моментом

21 апреля 2026, 11:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Война вокруг Ирана все сильнее сказывается на международных позициях США, ослабляя их влияние и обостряя отношения даже с традиционными партнерами. Об этом сообщает Politico, подчеркивая: последствия могут оказаться долговременными и трудновозобновляемыми.

Трамп просчитался: почему США стремительно теряют союзников

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По данным журналистов, от Азии в Европу страны сталкиваются с побочными эффектами конфликта – от дефицита горючего до транспортного коллапса. Это провоцирует недовольство правительств, не поддерживавших эскалацию. В государствах с мусульманским большинством растет антиамериканская риторика, часто с молчаливого согласия властей.

Даже союзники по НАТО демонстрируют сдержанность: часть из них ограничила поддержку, подчеркивая, что администрация Дональд Трамп не согласовывала свои действия. Дипломаты в Вашингтоне признают – союзники растеряны, а противники не понимают, чего ждать дальше.

Признаки дистанцирования уже публичны. Премьер Канады Марк Карни заявил, что зависимость от США слабость, и призвал искать альтернативы. Параллельно Европа активизирует собственные оборонные механизмы, а также обсуждает сценарии безопасности без участия Вашингтона.

На этом фоне Китай пытается укрепить свои позиции, используя растущее недоверие к США. Аналитики предупреждают: если нынешний курс сохранится, баланс сил в мире может измениться быстрее, чем ожидалось.

Несмотря на критику, в Белом доме настаивают – стратегия "Америка превыше всего" в конечном счете сделает мир более безопасным. Однако все больше стран ставят под сомнение, готовы ли и дальше полагаться на Вашингтон в вопросах безопасности.

Читайте на портале "Комментарии" — ядерный сигнал Европе: Париж и Варшава готовят новый формат сдерживания.

Также издание "Комментарии" сообщало — новый шанс закончить войну: куда Трамп срочно отправляет Венса.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.com/news/2026/04/20/iran-war-us-world-influence-00882028
Теги:

Новости

Все новости