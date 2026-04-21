Трамп просчитался: почему США стремительно теряют союзников

Война вокруг Ирана все сильнее сказывается на международных позициях США, ослабляя их влияние и обостряя отношения даже с традиционными партнерами. Об этом сообщает Politico, подчеркивая: последствия могут оказаться долговременными и трудновозобновляемыми.

По данным журналистов, от Азии в Европу страны сталкиваются с побочными эффектами конфликта – от дефицита горючего до транспортного коллапса. Это провоцирует недовольство правительств, не поддерживавших эскалацию. В государствах с мусульманским большинством растет антиамериканская риторика, часто с молчаливого согласия властей.

Даже союзники по НАТО демонстрируют сдержанность: часть из них ограничила поддержку, подчеркивая, что администрация Дональд Трамп не согласовывала свои действия. Дипломаты в Вашингтоне признают – союзники растеряны, а противники не понимают, чего ждать дальше.

Признаки дистанцирования уже публичны. Премьер Канады Марк Карни заявил, что зависимость от США слабость, и призвал искать альтернативы. Параллельно Европа активизирует собственные оборонные механизмы, а также обсуждает сценарии безопасности без участия Вашингтона.

На этом фоне Китай пытается укрепить свои позиции, используя растущее недоверие к США. Аналитики предупреждают: если нынешний курс сохранится, баланс сил в мире может измениться быстрее, чем ожидалось.

Несмотря на критику, в Белом доме настаивают – стратегия "Америка превыше всего" в конечном счете сделает мир более безопасным. Однако все больше стран ставят под сомнение, готовы ли и дальше полагаться на Вашингтон в вопросах безопасности.

