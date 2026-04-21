logo_ukra

BTC/USD

76008

ETH/USD

2319.04

USD/UAH

44.1

EUR/UAH

51.89

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Новий шанс закінчити війну: куди Трамп терміново відправляє Венса
commentss НОВИНИ Всі новини

Новий шанс закінчити війну: куди Трамп терміново відправляє Венса

Axios пише про те, що нові переговори США та Ірану пройдуть у вівторок, Венс вирушив на зустріч.

21 квітня 2026, 07:48
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Віце-президент США Джей Ді Венс вирушить до Ісламабаду у вівторок для нового раунду переговорів з Іраном про припинення війни. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише "Axios", посилаючись на свої джерела.

Джей Ді Венс. Фото: з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп раніше повідомляв, що навряд чи продовжить термін угоди та пригрозив розпочати нове бомбардування іранських мостів та електростанцій.

При цьому видання зазначає, що Трамп фактично дав згоду ще на один день до угоди про припинення вогню. Хоча узгоджені в рамках угоди два тижні закінчуються у вівторок, у понеділок він заявив, що крайній термін – вечір середи.

Білий дім весь понеділок чекав на повідомлення з Тегерана про те, що той направить свою переговорну команду до Ісламабаду. При цьому джерело, знайоме з ситуацією, повідомило, що іранці свідомо затягують переговори на тлі тиску з боку Корпусу вартових ісламської революції на переговорників з метою досягти більш жорсткої позиції: жодних переговорів без припинення американської блокади.

Іранська команда чекала на позитивний сигнал від верховного лідера, і, за словами джерела, він надійшов у понеділок увечері.

Посланці Трампа Стів Уіткофф та Джаред Кушнер також вирушать до Ісламабаду для участі у переговорах.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія не бере участі у переговорах між США та Іраном, але готова сприяти виходу на мирне врегулювання. Відповідну заяву в інтерв'ю російським пропагандистам зробив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Також видання "Коментарі" повідомляло – європейські союзники висловлюють стурбованість курсом Вашингтона на прискорене укладання рамкової угоди з Іраном, яка може виявитися політично вигідною, але стратегічно небезпечною. Як повідомляє Reuters, дипломати побоюються: спроба швидко зафіксувати домовленості ризикує лише заморозити ключові проблеми, а не їх вирішити.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини