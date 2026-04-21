Трамп прорахувався: чому США стрімко втрачають союзників

Війна навколо Ірану дедалі сильніше б’є по міжнародних позиціях США, послаблюючи їхній вплив і загострюючи відносини навіть із традиційними партнерами. Про це повідомляє Politico, наголошуючи: наслідки можуть виявитися довготривалими та важковідновлюваними.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За даними журналістів, від Азії до Європи країни стикаються з побічними ефектами конфлікту – від дефіциту пального до транспортного колапсу. Це провокує невдоволення урядів, які не підтримували ескалацію. У державах із мусульманською більшістю зростає антиамериканська риторика, часто за мовчазної згоди влади.

Навіть союзники по НАТО демонструють стриманість: частина з них обмежила підтримку, підкреслюючи, що адміністрація Дональд Трамп не погоджувала свої дії. Дипломати у Вашингтоні визнають – союзники розгублені, а противники не розуміють, чого очікувати далі.

Ознаки дистанціювання вже публічні. Прем’єр Канади Марк Карні заявив, що залежність від США є слабкістю, і закликав шукати альтернативи. Паралельно Європа активізує власні оборонні механізми, а також обговорює безпекові сценарії без участі Вашингтона.

На цьому тлі Китай намагається зміцнити свої позиції, використовуючи зростаючу недовіру до США. Аналітики попереджають: якщо нинішній курс збережеться, баланс сил у світі може змінитися швидше, ніж очікувалося.

Попри критику, у Білому домі наполягають – стратегія "Америка понад усе" зрештою зробить світ безпечнішим. Однак дедалі більше країн ставлять під сумнів, чи готові й надалі покладатися на Вашингтон у питаннях безпеки.

