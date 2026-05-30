Трамп прошел проверку на здоровье: врачи раскрыли результаты обследования 79-летнего президента
Трамп прошел проверку на здоровье: врачи раскрыли результаты обследования 79-летнего президента

После комплексного медицинского осмотра в Белом доме заявили, что глава США полностью готов к выполнению обязанностей, несмотря на возраст и хронические заболевания

30 мая 2026, 13:40
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп прошел масштабное медицинское обследование, по итогам которого врачи пришли к выводу, что глава государства находится в отличной физической и когнитивной форме и способен в полном объеме выполнять обязанности верховного главнокомандующего.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Согласно заключению лечащего врача Шона Барбабелли, обследование проводилось в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. В нем приняли участие 22 специалиста, которые провели комплексную диагностику, включая компьютерную томографию, обследование сердечно-сосудистой системы, скрининг на онкологические заболевания и ряд профилактических тестов.

Сам Трамп после визита к медикам заявил, что результаты оказались "идеальными". Врачебный отчет подтверждает его слова, отмечая хорошие показатели работы сердца, легких, нервной системы и общее состояние организма.

При этом специалисты зафиксировали увеличение веса президента. Сейчас он весит около 108 килограммов, что на шесть килограммов больше по сравнению с прошлогодним обследованием. Индекс массы тела Трампа составляет 29,7 – это вплотную приближается к медицинскому порогу ожирения. В связи с этим врачи рекомендовали ему скорректировать питание, увеличить физическую активность и продолжить контроль веса.

Особое внимание было уделено когнитивным способностям президента. Трамп вновь прошел Монреальскую когнитивную оценку, которая применяется для раннего выявления деменции и других нарушений памяти. Как и в предыдущие годы, он набрал максимальные 30 баллов из 30 возможных.

В отчете также упоминаются следы синяков на руках президента. Медики объяснили их частыми рукопожатиями и приемом аспирина, который используется в профилактических целях. Кроме того, врачи отметили улучшение состояния венозной системы по сравнению с прошлым годом, когда у Трампа была диагностирована хроническая венозная недостаточность.

В Белом доме подчеркивают, что напряженный рабочий график, регулярные публичные мероприятия и физическая активность продолжают положительно влиять на общее состояние здоровья американского лидера.

Источник: https://apnews.com/article/trump-health-checkup-fitness-doctors-a883ebfd180c5bc232587f44449f782a
