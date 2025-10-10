Трамп публично поблагодарил Путина: что произошло

Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина за слова поддержки в вопросе возможного присуждения ему Нобелевской премии мира. Ранее российский диктатор заявил, что авторитет Нобелевского комитета "утрачен", но в то же время похвалил Трампа за "искреннее стремление к миру". Об этом бывший президент США написал в своей соцсети Truth Social.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Во время беседы с журналистами глава Кремля прокомментировал тему Нобелевской премии мира и ответил на вопрос, заслуживает ли ее действующий президент США.

Путин отметил, что "не ему решать", кому следует присуждать эту награду.

"Достоин или не достоин действующий президент США Нобелевской премии — я не знаю. Но он реально много делает для того, чтобы решить такие сложные, годами, а то и десятилетиями продолжающиеся кризисы. Я знаю, что в отношении кризиса (войны — ред.) в Украине он искренне стремится к этому", — заявил Путин.

В то же время он подчеркнул, что в истории Нобелевский комитет неоднократно отмечал людей, которые, по его словам, "для мира ничего не сделали", что, по мнению российского лидера, "нанесло большой ущерб авторитету премии".

"Были случаи, когда комитет присуждал Нобелевскую премию мира людям, которые для мира ничего не сделали. На мой взгляд, этими решениями они нанесли огромный ущерб авторитету этой премии. Человек пришел — хороший, плохой, — ему сразу через месяц-два бум. Да за что? Вообще ничего не сделал."

Президент США сделал репост видеозаписи с комментариями российского лидера по Нобелевской премии мира.

"Спасибо тебе, президент Путин", — написал Трамп.

Нобелевская премия мира за 2025 год присуждается смелой и преданной поборнице мира – женщине, поддерживающей пламя демократии среди растущей тьмы. Об этом идет речь на сайте премии. Также "Комментарии" писали о том, что

Норвежский Нобелевский комитет решил присудить Нобелевскую премию мира за 2025 Марии Корини Мачадо.



Там подчеркивают, что Мария Корина Мачадо отвечает всем трем критериям, указанным в завещании Альфреда Нобеля по поводу избрания лауреата Премии мира.