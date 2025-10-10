Трамп публічно подякував Путіну: що сталося

Дональд Трамп подякував Володимиру Путіну за слова підтримки у питанні можливого присудження йому Нобелівської премії миру. Раніше російський диктатор заявив, що авторитет Нобелівського комітету "втрачено", але водночас похвалив Трампа за "щире прагнення до миру". Про це колишній президент США написав у своїй соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп (фото з відкритих джерел)

Під час розмови з журналістами очільник Кремля прокоментував тему Нобелівської премії миру та відповів на запитання, чи заслуговує на неї чинний президент США.

Путін зазначив, що "не йому вирішувати", кому варто присуджувати цю нагороду.

"Достойний чи не достойний чинний президент США Нобелівської премії — я не знаю. Але він реально багато робить для того, щоби вирішити такі складні, роками, а то й десятиліттями триваючі кризи. Я знаю, що щодо кризи (війни — ред.) в Україні він щиро прагне цього", — заявив Путін.

Водночас він підкреслив, що в історії Нобелівський комітет неодноразово відзначав людей, які, за його словами, "для миру нічого не зробили", що, на думку російського лідера, "завдало великої шкоди авторитету премії".

"Були випадки, коли комітет присуджував Нобелівську премію миру людям, які для миру нічого не зробили. На мою думку, цими рішеннями вони завдали величезних збитків авторитету цієї премії. Людина прийшла — хороша, погана, — їй одразу через місяць-два бум. Та за що? Взагалі нічого не зробила", — сказав Путін.

Президент США зробив репост відеозапису із коментарями російського лідера щодо Нобелівської премії миру.

"Дякую тобі, президент Путін", — написав Трамп.

Нобелівська премія миру за 2025 рік присуджується сміливій та відданій поборниці миру – жінці, яка підтримує полум'я демократії серед зростаючої темряви. Про це йдеться на сайті премії. Також "Коментарі" писали про те, що

Норвезький Нобелівський комітет вирішив присудити Нобелівську премію миру за 2025 рік Марії Коріні Мачадо.



Там наголошують, що Марія Коріна Мачадо відповідає всім трьом критеріям, зазначеним у заповіті Альфреда Нобеля щодо обрання лауреата Премії миру.