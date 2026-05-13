Трамп публично унизил Путина: из какого списка вычеркнули Россию
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп публично унизил Путина: из какого списка вычеркнули Россию

Президент США заявил, что миром управляют только Вашингтон и Пекин

13 мая 2026, 10:00
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление, больно ударившее по амбициям Кремля. Американский лидер фактически исключил Россию из списка мировых сверхдержав, заявив, что в современном мире существуют только два государства, способных определять глобальную повестку дня – США и Китай. Об этом сообщает The Moscow Times.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По словам Трампа, Соединенные Штаты остаются "сильнейшей страной на Земле в военном плане", тогда как Китай он назвал вторым по могуществу государством мира. В то же время, Россию американский президент даже не упомянул среди глобальных центров силы, чем фактически поставил под сомнение многолетние претензии Кремля на статус геополитического игрока №1.

Отдельно Дональд Трамп прокомментировал слухи о якобы закулисных договоренностях с российским диктатором Владимиром Путином относительно Донбасса . Он категорически отрицал существование каких-либо "договорняков" с Москвой и подчеркнул, что США не ведут тайных переговоров о будущем украинских территорий.

Такие заявления прозвучали на фоне активных дискуссий о возможном изменении американской политики относительно войны в Украине в случае возвращения Трампа в Белый дом. В Кремле годами пытались создать образ России как равного соперника США, однако слова Трампа фактически разрушили эту концепцию, поставив Москву ниже даже в собственной системе координат Вашингтона.

Политические обозреватели уже назвали это заявление одним из острейших публичных сигналов в адрес Кремля за последние месяцы.

Трамп и Си готовятся к войне: перед каким выбором окажется весь мир.




