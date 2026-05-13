Трамп публічно принизив Путіна: з якого списку викреслили Росію

Президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву, яка боляче вдарила по амбіціях Кремля. Американський лідер фактично виключив Росію зі списку світових наддержав, заявивши, що у сучасному світі існують лише дві держави, здатні визначати глобальний порядок денний – США та Китай. Про це повідомляє The Moscow Times.

За словами Трампа, Сполучені Штати залишаються "найсильнішою країною на Землі у військовому плані", тоді як Китай він назвав другою за могутністю державою світу. Водночас Росію американський президент навіть не згадав серед глобальних центрів сили, чим фактично поставив під сумнів багаторічні претензії Кремля на статус геополітичного гравця №1.

Окремо Дональд Трамп прокоментував чутки про нібито закулісні домовленості з російським диктатором Володимир Путін щодо Донбасу. Він категорично заперечив існування будь-яких "договорняків" із Москвою та наголосив, що США не ведуть таємних переговорів про майбутнє українських територій.

Такі заяви пролунали на тлі активних дискусій навколо можливої зміни американської політики щодо війни в Україні у разі повернення Трампа до Білого дому. У Кремлі роками намагалися створити образ Росії як рівного суперника США, однак слова Трампа фактично зруйнували цю концепцію, поставивши Москву нижче навіть у власній системі координат Вашингтона.

Політичні оглядачі вже назвали цю заяву одним із найгостріших публічних сигналів на адресу Кремля за останні місяці.

