Трамп раскритиковал помощь Украине: назвал новые условия США

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Slava Kot
Бывший президент США Дональд Трамп резко высказался против пакета помощи Украине, Израилю, Тайваню на суму около 100 млрд долларов. Трамп заявил, что американские деньги нельзя давать просто так, а нужно выдавать под кредиты.
Дональд Трамп о помощи Украине. Фото из открытых источников
После того, как Сенат США выдвинул соглашение о пакете помощи на голосование Дональд Трамп, заявил, что эти средства не нужно предоставлять странам просто так.
Впоследствии Трамп в выступлении перед своими поклонниками в Южной Каролине рассказал, что все же США может дать деньги без займа, однако такие страны должны выполнять дополнительно американские условия.
По его словам, в таком случае США должны требовать от Украины обратно деньги.
Напомним, что по состоянию на декабрь 2023 года помощь США для Украины достигла 44,8 млрд долларов. Новый пакет на 95 млрд долларов включает помощь Украине – 61 млрд долларов, Израилю – 14 млрд долларов, Индийско-Тихоокеанскому региону, в том числе и Тайваню – 4,8 млрд долларов. Также в пакете отдельно включены средства на гуманитарные цели.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп поощряет вторжение России в некоторые страны НАТО.
Также "Комментарии" писали о сыне Трампа, который критикует республиканцев, готовых голосовать за помощь Украине.
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ЭДВАРД
сегодня, 11:53
Тоді цей тупоголовий бичара має відповісти за майже насильницьке ядерне роззброєння України і невиконання Будапештського меморандуму!!! Цей анархіст не зупиниться поки не зруйнує все, що США досягла з часу свого існування! Західний світ має запитати цю істоту: ЧОМУ ТИ ВЗАГАЛІ ВИНИК НА ГОРИЗОНТІ ЛЮДСТВА?... ТИ Ж ПРОСТО САТАНА, ЩО КОЇТЬ ЗЛО І ЗНИЩУЄ ЗАХІДНУ ЦІВІЛІЗАЦІЮ!!!
Ігор
сегодня, 11:43
Молодець Трамп! Досить годувати цього бородатого обрізаного найкривавішого Комівояжера. Виховали божевільного паразита узурпувавшого владу, вправного гіпнотизера багатих шольців та макронів.