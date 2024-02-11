Трамп раскритиковал помощь Украине: назвал новые условия США

Бывший президент США Дональд Трамп резко высказался против пакета помощи Украине, Израилю, Тайваню на суму около 100 млрд долларов. Трамп заявил, что американские деньги нельзя давать просто так, а нужно выдавать под кредиты.



Дональд Трамп о помощи Украине. Фото из открытых источников

После того, как Сенат США выдвинул соглашение о пакете помощи на голосование Дональд Трамп, заявил, что эти средства не нужно предоставлять странам просто так.

"С этого момента вы слушаете Сенат США, никакие деньги в форме иностранной помощи не должны предоставляться ни одной стране, если это не делается как кредит, а не просто раздача", — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Впоследствии Трамп в выступлении перед своими поклонниками в Южной Каролине рассказал, что все же США может дать деньги без займа, однако такие страны должны выполнять дополнительно американские условия.

"Как пример, скажем, мы даем все эти деньги, мы уже уложились в Украину на сумму более 200 миллиардов долларов, и они могут заключить соглашение с Россией в течение следующих трех недель, и вдруг они не хотят иметь дело с нами...", – описал ситуацию Трамп.

По его словам, в таком случае США должны требовать от Украины обратно деньги.

Напомним, что по состоянию на декабрь 2023 года помощь США для Украины достигла 44,8 млрд долларов. Новый пакет на 95 млрд долларов включает помощь Украине – 61 млрд долларов, Израилю – 14 млрд долларов, Индийско-Тихоокеанскому региону, в том числе и Тайваню – 4,8 млрд долларов. Также в пакете отдельно включены средства на гуманитарные цели.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп поощряет вторжение России в некоторые страны НАТО.

Также "Комментарии" писали о сыне Трампа, который критикует республиканцев, готовых голосовать за помощь Украине.