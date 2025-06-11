Трамп раскрыл детали разговора с Путиным: удалось ли к чему-то прийти

Президент США Дональд Трамп назвал последний разговор с российским диктатором Владимиром Путиным "хорошим". При этом глава Белого дома уточнил, что пока разговор ничего конкретного не принес. Об этом говорится в заявлении Трампа во время подкаста Pod Force One.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Американский назвал назвал войну РФ против Украины "жестокой". По его мнению, ничего подобного не было со времен Второй мировой войны.

Оценивая итог разговора с российским диктатором, Трамп сказал, что Путин "говорил о том, чего он хочет, и говорил о том, чего он не хочет".

"У нас был хороший разговор, но пока ничего из этого не вышло", — заявил президент США.

Читайте также на портале "Комментарии" — две недели назад, 28 мая, Дональд Трамп заявил, что разочарован эскалацией насилия со стороны России против Украины и пообещал отреагировать, если российский диктатор Владимир Путин не изменит поведения.

11 июня всплыл установленный Трампом дедлайн о реакции США на действия России. Соединенные Штаты так и не приняли никаких публичных мер в ответ на усиливающуюся агрессию РФ. В частности, 1 июня Россия атаковала Украину рекордными 479 воздушными целями, а 9 июня превзошли это количество выпустив 499 беспилотников и ракет.

Напомним, что в конце мая Трамп признал, что мирный процесс между Россией и Украиной находится под угрозой. Он предупредил, что Соединенные Штаты готовы действовать, если Путин не прекратит атаки.

Также издание "Комментарии" сообщало – с момента возвращения Дональда Трампа к активной политике и его шансам возглавить Белый дом во второй раз, в кругах западной элиты выросли сомнения в способности Украины одержать победу в войне против России. Впрочем, как отмечает Foreign Policy, украинские Силы обороны снова доказали, что списывать их рано.



