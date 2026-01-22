Трамп раскрыл карты: почему на самом деле пригласил Путина в "Совет мира"

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявил, что среди приглашенных в "Совет мира" есть спорные личности, но они "влиятельны" и "умеют добиваться результатов". Так он прокомментировал предложение российскому диктатору Владимиру Путину присоединиться к совету. Об этом во время общения с журналистами в Давосе Трампа, на полях "Всемирного экономического форума".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
При этом президент США уточнил, что у него есть несколько спорных людей, но это те, кто умеет добиваться результатов. Это люди, которые оказывают огромное влияние.
Американский лидер также подчеркнул, что совет проделает много работы, которую "должен бы сделать ООН". В то же время, по словам Трампа, сотрудничество с организацией будет происходить, однако "Совет мира" будет "особым".
Читайте на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп направил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приглашение присоединиться к Совету мира, пишет Financial Times со ссылкой на свои источники. Однако Украина пока не спешит соглашаться с предложением, поскольку среди приглашенных в Раду есть российский диктатор Владимир Путин и белорусский глава Александр Лукашенко. О чем говорит такой шаг Трампа? Есть ли повод для беспокойства, что таким образом Вашингтон продолжает поэтапно выводить Москву из изоляции ? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.
Также издание "Комментарии" сообщало – стало известно, кто единственный из лидеров в ЕС согласился на членство в Совете мира Трампа.