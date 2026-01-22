Трамп раскрыл карты: почему на самом деле пригласил Путина в "Совет мира"

Президент США Дональд Трамп заявил, что среди приглашенных в "Совет мира" есть спорные личности, но они "влиятельны" и "умеют добиваться результатов". Так он прокомментировал предложение российскому диктатору Владимиру Путину присоединиться к совету. Об этом во время общения с журналистами в Давосе Трампа, на полях "Всемирного экономического форума".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Мы хотим всех", — ответил глава Белого дома на вопрос, зачем приглашать Путина в "Совет мира".

При этом президент США уточнил, что у него есть несколько спорных людей, но это те, кто умеет добиваться результатов. Это люди, которые оказывают огромное влияние.

"Если бы в совете были одни дети, это было бы не очень полезно", — прокомментировал Трамп.

Американский лидер также подчеркнул, что совет проделает много работы, которую "должен бы сделать ООН". В то же время, по словам Трампа, сотрудничество с организацией будет происходить, однако "Совет мира" будет "особым".

