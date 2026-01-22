Трамп розкрив карти: чому насправді запросив Путіна до "Ради миру"

Президент США Дональд Трамп заявив, що серед запрошених до "Ради миру" є спірні особистості, але вони "впливові" та "вміють досягати результатів". Так він прокоментував пропозицію російському диктатору Володимиру Путіну приєднається до ради. Про це під час спілкування з журналістами у Давосі Трампа, на полях "Всесвітнього економічного форуму".

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Ми хочемо всіх", — відповів глава Білого дому на запитання, навіщо запрошувати Путіна до "Ради миру".

При цьому президент США уточнив, що у нього є кілька спірних людей, але це ті, хто вміє досягати результатів. Це люди, які мають величезний вплив.

"Якби у раді були одні діти, це було б не дуже корисно", — прокомментував Трамп.

Американський лідер також наголосив, що рада виконає багато роботи, яку "мала б зробити ООН". Водночас за словами Трампа співпраця з організацією відбуватиметься, однак "Рада миру" буде "особливою".

