logo

BTC/USD

78144

ETH/USD

2300.15

USD/UAH

43.91

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Трамп раскрыл план, как будет захватывать Кубу
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп раскрыл план, как будет захватывать Кубу

Президент США отметил, что на обратном пути из Ирана один из авианосцев приблизится к берегам Кубы

2 мая 2026, 07:34
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска намерены взять под контроль Кубу "почти немедленно". Он сказал это во время речи в Вест-Палм-Бич (Флорида) перед членами местного клуба Forum. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Fox News".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Глава Белого дома упомянул Кубу, утверждая, что Соединенные Штаты "почти немедленно возьмут ее под контроль".

"Куба в беде. Но сперва мы завершим одно дело", — сказал он, имея в виду войну с Ираном.

"На обратном пути из Ирана один из наших больших авианосцев, возможно, USS Abraham Lincoln — самый большой в мире, приблизится на расстояние примерно 90 метров от побережья, и они скажут: "Большое спасибо, мы сдаемся"", — высказался Дональд Трамп.

Больше ничего "секретного" о захвате Кубы Трамп не добавил. А Белый дом не ответил журналистам Fox News, является ли высказывание гипотетическим или очерчивает политические планы США.

Читайте также на портале "Комментарии" — посол Кубы в России дезавуировал предыдущие заявления своей страны о запрете кубинским гражданам участвовать в войне против Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – администрация Дональда Трампа прорабатывает несколько вариантов действий по иранской ядерной программе на фоне обострения ситуации. Как сообщает CBS News, среди сценариев как обеспечение контроля над ядерными объектами, так и потенциальное силовое изъятие обогащенного урана.

По данным источников, ключевую роль в возможной операции могут сыграть силы Объединенное командование специальных операций США – элитное подразделение, специализирующееся на сложных миссиях, в частности, в сфере нераспространения оружия массового поражения.

В Вашингтоне также не исключают сценарий физического изъятия запасов высокообогащенного урана с территории Ирана. Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что такой вариант находится на рассмотрении. В то же время, окончательного решения пока нет.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.foxnews.com/politics/trump-teases-us-taking-over-cuba-almost-immediately-florida-speech
Теги:

Новости

Все новости