Трамп раскрыл план, как будет захватывать Кубу

Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска намерены взять под контроль Кубу "почти немедленно". Он сказал это во время речи в Вест-Палм-Бич (Флорида) перед членами местного клуба Forum. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Fox News".
Дональд Трамп.
Глава Белого дома упомянул Кубу, утверждая, что Соединенные Штаты "почти немедленно возьмут ее под контроль".
Больше ничего "секретного" о захвате Кубы Трамп не добавил. А Белый дом не ответил журналистам Fox News, является ли высказывание гипотетическим или очерчивает политические планы США.
Также издание "Комментарии" сообщало – администрация Дональда Трампа прорабатывает несколько вариантов действий по иранской ядерной программе на фоне обострения ситуации. Как сообщает CBS News, среди сценариев как обеспечение контроля над ядерными объектами, так и потенциальное силовое изъятие обогащенного урана.
По данным источников, ключевую роль в возможной операции могут сыграть силы Объединенное командование специальных операций США – элитное подразделение, специализирующееся на сложных миссиях, в частности, в сфере нераспространения оружия массового поражения.
В Вашингтоне также не исключают сценарий физического изъятия запасов высокообогащенного урана с территории Ирана. Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что такой вариант находится на рассмотрении. В то же время, окончательного решения пока нет.