Трамп розкрив план, як захоплюватиме Кубу

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські війська мають намір взяти під контроль Кубу "майже негайно". Він сказав це під час промови у Вест-Палм-Біч (Флорида) перед членами місцевого клубу Forum. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Fox News".

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Куба в біді. Але спершу ми завершимо одну справу", — сказав він, маючи на увазі війну з Іраном.

"На зворотному шляху з Ірану один з наших великих авіаносців, можливо, USS Abraham Lincoln — найбільший у світі, наблизиться на відстань приблизно 90 метрів від узбережжя, і вони скажуть: "Дякую, ми здаємося"", — висловився Дональд Трамп.

Більше нічого "таємного" про захоплення Куби Трамп не додав. А Білий дім не відповів журналістам Fox News, чи є висловлювання гіпотетичним, чи окреслює політичні плани США.

Також видання "Коментарі" повідомляло – адміністрація Дональда Трампа опрацьовує кілька варіантів дій щодо іранської ядерної програми на тлі загострення ситуації. Як повідомляє CBS News, серед сценаріїв як забезпечення контролю за ядерними об'єктами, так і потенційне силове вилучення збагаченого урану.

За даними джерел, ключову роль у можливій операції можуть відіграти сили Об'єднане командування спеціальних операцій США – елітний підрозділ, який спеціалізується на складних місіях, зокрема у сфері нерозповсюдження зброї масової поразки.

У Вашингтоні також не виключають сценарію фізичного вилучення запасів високозбагаченого урану з території Ірану. Представник Білого дому Керолайн Лівіт підтвердила, що такий варіант перебуває на розгляді. У той же час, остаточного рішення поки що немає.



