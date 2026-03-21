В войне с Ираном у Трампа решили идти до конца: что собираются захватить

Администрация Дональда Трампа прорабатывает несколько вариантов действий по иранской ядерной программе на фоне обострения ситуации. Как сообщает CBS News, среди сценариев как обеспечение контроля над ядерными объектами, так и потенциальное силовое изъятие обогащенного урана.

По данным источников, ключевую роль в возможной операции могут сыграть силы Объединенное командование специальных операций США – элитное подразделение, специализирующееся на сложных миссиях, в частности, в сфере нераспространения оружия массового поражения.

В Вашингтоне также не исключают сценарий физического изъятия запасов высокообогащенного урана с территории Ирана. Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что такой вариант находится на рассмотрении. В то же время, окончательного решения пока нет.

По оценкам МАГАТЭ, Иран накопил около 972 фунтов урана, обогащенного до 60% — уровня, близкого к оружейному. Значительная часть этих материалов хранится на подземных объектах, которые уже подвергались ударам.

Глава агентства Рафаэль Гросси предостерегает: операция по изъятию такого урана будет чрезвычайно сложной и рискованной из-за специфики его хранения и транспортировки.

В то же время, американская разведка ранее пришла к выводу, что Тегеран пока не ведет активную разработку ядерного оружия. Сам Иран настаивает на мирном характере своей программы. Однако высокий уровень обогащения урана вызывает серьезную обеспокоенность международного сообщества.

Эксперты отмечают, что любое силовое вмешательство может иметь непредсказуемые последствия региональной безопасности и спровоцировать новый виток эскалации.

