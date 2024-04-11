Трамп рассчитывает усадить Украину и РФ за стол переговоров. Чем будет шантажировать

Дональд Трамп в случае своего избрания на пост президента США имеет несколько резонансных идей относительно НАТО и войны в Украине. В частности, он вроде бы планирует ввести в НАТО "двухуровневость". Она заключается в том, что страны-члены, тратящие на оборону менее 2% своего ВВП, не будут защищены 5 статьей НАТО.

Дональд Трамп

Кроме того, источники издания отмечают, что Трамп намерен все же усадить Украину и Россию за стол переговоров и будет применять для этого шантаж.

По информации издания, буквально на следующий день после своего избрания или на следующий день после инаугурации он будет звонить по телефону обоим президентам и предлагать им переговоры. Якобы Трамп будет принуждать их к этому шагу, используя вопросы предоставления оружия. Если Украина откажется от переговоров с агрессором, Трамп заявит, что Украина не получит оружие от США. Если же отказываться будет Россия, то Трамп пообещает предоставить Украине как можно больше оружия.

Таким образом, политик якобы будет побуждать Украину и Россию достичь договоренностей и прекратить войну.

Как отметил источник издания, знакомый с таким планом, он не означает, что Соединенные Штаты пойдут на уступки Украине или предоставят российскому диктатору Владимиру Путину все, что он захочет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что есть мнение о том, что якобы Администрация Джо Байдена уже начала тайные переговоры с Россией. Об этом могут свидетельствовать призывы Вашингтона к Киеву перестать наносить удары по российским НПЗ. Также на элементы торгов могут указывать и заявления, что США не поддерживают членство Украины в НАТО.