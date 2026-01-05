logo

Трамп расширяет геополитический фронт: каким странам пора приготовиться
НОВОСТИ

Трамп расширяет геополитический фронт: каким странам пора приготовиться

AP пишет о том, что после операции в Венесуэле президент США заговорил об аннексии острова и допустил силовой сценарий в Колумбии

5 января 2026, 12:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

После военной операции США в Венесуэле президент Дональд Трамп резко усилил риторику в отношении других стран Западного полушария. Как сообщает Associated Press, глава Белого дома вновь призвал американцев "взять под контроль" Гренландию, а также допустил возможность применения силы против Колумбии. По оценке журналистов, подобные заявления Трампа и госсекретаря Марко Рубио свидетельствуют о намерении администрации США играть куда более активную и жесткую роль в регионе.

Трамп расширяет геополитический фронт: каким странам пора приготовиться

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В AP напоминают, что в стратегии национальной безопасности Трамп обозначил восстановление "американского превосходства в Западном полушарии" одним из ключевых приоритетов своего второго срока. Президент также апеллирует к историческим концепциям внешней политики США – Доктрине Монро, направленной против европейского влияния, и так называемому "Дополнению Рузвельта", которым Вашингтон ранее оправдывал вмешательство в дела Латинской Америки, в том числе поддержку отделения Панамы от Колумбии.

Операция США в Венесуэле вызвала серьезную тревогу в Дании, обладающей юрисдикцией над богатой ресурсами Гренландией. Премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что Трамп не имеет права аннексировать остров, и призвала Вашингтон прекратить угрозы в адрес давнего союзника. В воскресенье Копенгаген также поддержал заявление ЕС о необходимости уважать право венесуэльского народа самостоятельно определять свое будущее, после слов Трампа о намерении "управлять" Венесуэлой.

Сам президент США, в свою очередь, высмеял усилия Дании по укреплению безопасности Гренландии. Дополнительное раздражение в Копенгагене и Нууке вызвал пост бывшей сотрудницы администрации Трампа Кэти Миллер с картой Гренландии в цветах американского флага и подписью "Скоро".

Растет напряженность и вокруг Кубы – одного из ближайших союзников Венесуэлы. Марко Рубио заявил, что кубинские спецслужбы якобы обеспечивали охрану Николаса Мадуро и контролировали внутреннюю разведку страны. Трамп добавил, что экономика Кубы, годами страдавшая от санкций США, окажется в еще более тяжелом положении после отставки Мадуро, который поставлял острову льготную нефть.

Еще одной мишенью резких заявлений стала Колумбия. Трамп назвал ее руководство "больным" и обвинил страну в поставках кокаина в США. На вопрос журналистов о возможной американской операции против Колумбии он ответил коротко: "Мне это нравится".

Читайте также на портале "Комментарии" — Балтия дала жесткий сигнал Трампу: какое заявление США вывело из себя европейцев.




Источник: https://apnews.com/article/trump-venezuela-greenland-cuba-571aac35e259857fd512c46f5af11e4d
