Трамп розширює геополітичний фронт: яким країнам час приготуватися

Після військової операції США у Венесуелі президент Дональд Трамп різко посилив риторику щодо інших країн Західної півкулі. Як повідомляє Associated Press, глава Білого дому знову закликав американців "взяти під контроль" Гренландію, а також припустився можливості застосування сили проти Колумбії. За оцінкою журналістів, подібні заяви Трампа і держсекретаря Марко Рубіо свідчать про намір адміністрації США відігравати більш активну та жорстку роль у регіоні.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

В AP нагадують, що у стратегії національної безпеки Трамп позначив відновлення "американської переваги в Західній півкулі" одним із ключових пріоритетів свого другого терміну. Президент також апелює до історичних концепцій зовнішньої політики США – Доктрини Монро, спрямованої проти європейського впливу, та так званого "Доповнення Рузвельта", яким Вашингтон раніше виправдовував втручання у справи Латинської Америки, зокрема підтримку відокремлення Панами від Колумбії.

Операція США у Венесуелі викликала серйозну тривогу в Данії, яка має юрисдикцію над багатою на ресурси Гренландією. Прем'єр-міністр Метте Фредеріксен заявила, що Трамп не має права анексувати острів і закликала Вашингтон припинити погрози на адресу давнього союзника. У неділю Копенгаген також підтримав заяву ЄС про необхідність поважати право венесуельського народу самостійно визначати своє майбутнє після слів Трампа про намір "керувати" Венесуелою.

Сам президент США, у свою чергу, висміяв зусилля Данії щодо зміцнення безпеки Гренландії. Додаткове роздратування у Копенгагені та Нууці викликав посаду колишньої співробітниці адміністрації Трампа Кеті Міллер із картою Гренландії у кольорах американського прапора та підписом "Скоро".

Зростає напруженість і навколо Куби – одного із найближчих союзників Венесуели. Марко Рубіо заявив, що кубинські спецслужби нібито забезпечували охорону Ніколаса Мадуро та контролювали внутрішню розвідку країни. Трамп додав, що економіка Куби, яка роками страждала від санкцій США, опиниться в ще важчому становищі після відставки Мадуро, який постачав острову пільгову нафту.

Ще однією метою різких заяв стала Колумбія. Трамп назвав її керівництво "хворим" і звинуватив країну у постачанні кокаїну до США. На запитання журналістів про можливу американську операцію проти Колумбії він коротко відповів: "Мені це подобається".

