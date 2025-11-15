Трамп рассказал, что ему заявили врачи после того, как сделали МРТ

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время медицинского осмотра врачи похвалили его результаты. Правда, глава Белого дома не стал озвучивать детали и не смог ответить на уточняющие вопросы по этому поводу. Как передает портал "Комментарии", свое заявление американский лидер сделал во время общения с прессой на борту Air Force One.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Дональд Трамп объявил, что врачи сделали ему МРТ, выводы которого были положительными.

"Мне сделали МРТ. Врач сказал, что это лучшие результаты, которые он когда-либо видел", — сказал Дональд Трамп.

Один из представителей СМИ задал уточняющие вопросы: "Это ваш мозг? Или сердце?".

"Понятия не имею, что они там проверяли, но что бы они ни исследовали — сделали это прекрасно", – отметил президент США.

"Это ужасная кровавая бойня, самая большая со времен Второй мировой. Мы давим на них через Индию и нефть, другие страны тоже выходят, потому что, когда Россия продает нефть, она имеет деньги действовать. Думаю, мы это решим. Надеюсь, скоро. За последний месяц 25 тысяч военных было убито с обеих сторон, примерно поровну", — высказался Дональд Трамп.



