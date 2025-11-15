logo

Трамп рассказал, что ему заявили врачи после того, как сделали МРТ
НОВОСТИ

Трамп рассказал, что ему заявили врачи после того, как сделали МРТ

Дональд Трамп прошел расширенный скрининг в медицинском центре

15 ноября 2025, 11:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время медицинского осмотра врачи похвалили его результаты. Правда, глава Белого дома не стал озвучивать детали и не смог ответить на уточняющие вопросы по этому поводу. Как передает портал "Комментарии", свое заявление американский лидер сделал во время общения с прессой на борту Air Force One.

Трамп рассказал, что ему заявили врачи после того, как сделали МРТ

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Дональд Трамп объявил, что врачи сделали ему МРТ, выводы которого были положительными.

"Мне сделали МРТ. Врач сказал, что это лучшие результаты, которые он когда-либо видел", — сказал Дональд Трамп.

Один из представителей СМИ задал уточняющие вопросы: "Это ваш мозг? Или сердце?".

"Понятия не имею, что они там проверяли, но что бы они ни исследовали — сделали это прекрасно", – отметил президент США.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп не ответил на вопрос, выступает ли он за то, чтобы США провели подрыв боеголовки, когда призывает к проведению испытаний ядерного оружия. Как передает портал "Комментарии", это произошло во время общения Трампа с журналистами на борту самолета Air Force One.

Также издание "Комментарии" сообщало – боевые действия в Украине должны прекратиться в ближайшее время. Ведь это "ужасная кровавая бойня", самая большая со времен Второй мировой войны. Об этом в интервью GB News заявил президент США Дональд Трамп.

"Это ужасная кровавая бойня, самая большая со времен Второй мировой. Мы давим на них через Индию и нефть, другие страны тоже выходят, потому что, когда Россия продает нефть, она имеет деньги действовать. Думаю, мы это решим. Надеюсь, скоро. За последний месяц 25 тысяч военных было убито с обеих сторон, примерно поровну", — высказался Дональд Трамп.




