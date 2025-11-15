Трамп розповів, що йому заявили лікарі після того, як зробили МРТ

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час медичного огляду лікарі похвалили його результати. Щоправда, глава Білого дому не став озвучувати деталі та не зміг відповісти на уточнюючі питання щодо цього. Як повідомляє портал "Коментарі", свою заяву американський лідер зробив під час спілкування з пресою на борту Air Force One.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Дональд Трамп оголосив, що лікарі зробили йому МРТ, висновки якого були позитивними.

"Мені зробили МРТ. Лікар сказав, що це найкращі результати, які він коли-небудь бачив", — сказав Дональд Трамп.

Один із представників ЗМІ поставив уточнюючі питання: "Це ваш мозок? Чи серце?".

"Поняття не маю, що вони там перевіряли, але що б вони не досліджували – зробили це чудово", – зазначив президент США.

"Це жахлива кривава бійня, найбільша з часів Другої світової. Ми давимо на них через Індію і нафту, інші країни теж виходять, тому що, коли Росія продає нафту, вона має гроші діяти. Думаю, ми це вирішимо. Сподіваюся, скоро. За останній місяць 25 тисяч військових було вбито з обох сторін".




