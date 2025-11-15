logo_ukra

BTC/USD

95815

ETH/USD

3150.07

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Трамп розповів, що йому заявили лікарі після того, як зробили МРТ
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп розповів, що йому заявили лікарі після того, як зробили МРТ

Дональд Трамп пройшов розширений скринінг у медичному центрі

15 листопада 2025, 11:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час медичного огляду лікарі похвалили його результати. Щоправда, глава Білого дому не став озвучувати деталі та не зміг відповісти на уточнюючі питання щодо цього. Як повідомляє портал "Коментарі", свою заяву американський лідер зробив під час спілкування з пресою на борту Air Force One.

Трамп розповів, що йому заявили лікарі після того, як зробили МРТ

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Дональд Трамп оголосив, що лікарі зробили йому МРТ, висновки якого були позитивними.

"Мені зробили МРТ. Лікар сказав, що це найкращі результати, які він коли-небудь бачив", — сказав Дональд Трамп.

Один із представників ЗМІ поставив уточнюючі питання: "Це ваш мозок? Чи серце?".

"Поняття не маю, що вони там перевіряли, але що б вони не досліджували – зробили це чудово", – зазначив президент США.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп не відповів на запитання, чи виступає він за те, щоб США провели підрив боєголовки, коли закликає до проведення випробувань ядерної зброї. Як повідомляє портал "Коментарі", це сталося під час спілкування Трампа з журналістами на борту літака Air Force One.

Також видання "Коментарі" повідомляло – бойові дії в Україні мають припинитися найближчим часом. Адже це "жахлива кривава бійня", найбільша з часів Другої світової війни. Про це в інтерв'ю GB News заявив президент США Дональд Трамп.

"Це жахлива кривава бійня, найбільша з часів Другої світової. Ми давимо на них через Індію і нафту, інші країни теж виходять, тому що, коли Росія продає нафту, вона має гроші діяти. Думаю, ми це вирішимо. Сподіваюся, скоро. За останній місяць 25 тисяч військових було вбито з обох сторін".




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини