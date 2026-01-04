Трамп рассказал, что на самом деле думает о Путине и войне в Украине

Рубрики
Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен контактами с Владимиром Путиным и не испытывает к нему никакой симпатии. По словам американского лидера, он не опасается российского диктатора.
Трамп высказался о Путине.
Дональд Трамп во время выступления на пресс-конференции, на которой Белый дом объявил о захвате лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, сделал несколько заявлений о войне в Украине и Путине. Отвечая на вопросы журналистов, Трамп подчеркнул, что не боится главы Кремля и критически оценивает его действия.
Трамп также признал, что не удовлетворен ходом диалога с Москвой. По его словам, полномасштабную войну в Украине он "унаследовал" от "Байдена, Зеленского и Путина" и поначалу считал ее "самым легким конфликтом" для урегулирования. Трамп признал, что попытки быстро остановить боевые действия не принесли результата.
Комментарии президента США раздались на фоне переговоров его администрации с украинскими и российскими представителями. По словам Трампа, Вашингтон продолжает искать путь к мирному соглашению в войне России против Украины.
