Трамп рассказал, что на самом деле думает о Путине и войне в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен контактами с Владимиром Путиным и не испытывает к нему никакой симпатии. По словам американского лидера, он не опасается российского диктатора.

Дональд Трамп во время выступления на пресс-конференции, на которой Белый дом объявил о захвате лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, сделал несколько заявлений о войне в Украине и Путине. Отвечая на вопросы журналистов, Трамп подчеркнул, что не боится главы Кремля и критически оценивает его действия.

"Я не в восторге от Путина. Он убивает слишком много людей", – сказал президент США.

Трамп также признал, что не удовлетворен ходом диалога с Москвой. По его словам, полномасштабную войну в Украине он "унаследовал" от "Байдена, Зеленского и Путина" и поначалу считал ее "самым легким конфликтом" для урегулирования. Трамп признал, что попытки быстро остановить боевые действия не принесли результата.

"Если бы наши люди были вовлечены, то война не продолжалась бы очень долго. Эта война превратилась в кровавую бойню", — добавил Трамп.

Комментарии президента США раздались на фоне переговоров его администрации с украинскими и российскими представителями. По словам Трампа, Вашингтон продолжает искать путь к мирному соглашению в войне России против Украины.

