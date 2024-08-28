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Трамп рассказал к чему может привести прорыв ВСУ в Курскую область

Трамп заявил об угрозе начала мировой войны

сегодня, 12:45
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Кравцев Сергей

Бывший глава Белого дома и он же кандидат на пост президента Соединённых Штатов Америки от Республиканской партии Дональд Трамп предупредил об угрозе начала Третьей мировой войны из-за вторжения Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области. Как передает портал "Комментарии", заявление Трампа цитирует издание The Independent

Трамп рассказал к чему может привести прорыв ВСУ в Курскую область

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Посмотрите, что происходит на Украине. Они ринулись в Россию. Будет третья мировая война", – прокомментировал Дональд Трамп.

По его словам, атака украинских военных на российский регион демонстрирует, что новая мировая война ближе, чем когда-либо.

Стоит отметить, что Трамп далеко не первый раз говорит о Третьей мировой войне. Ранее политик заявлял, что Третья мировая может начаться, если он не победит на президентских выборах в ноябре.

"Если мы победим, это будет очень просто. Все решится, и очень быстро… Если мы не победим, вы получите большие войны на Ближнем Востоке и, возможно, Третью мировую войну. Вы сейчас ближе к Третьей мировой войне, чем когда-либо со времен Второй мировой. Вы никогда не были так близко, потому что нашей страной управляют некомпетентные люди", — заявил Трамп в конце июля.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США выдвинули новый обвинительный акт против бывшего президента США Дональда Трампа относительно его попыток помешать утверждению результатов президентских выборов 2020 года.

Отмечается, что аналогичное дело уже рассматривается в суде Вашингтона. В новой версии документа учтен частичный иммунитет Трампа от уголовного преследования. В переработанном обвинительном акте прокуроры несколько раз утверждают, что Трамп не имел никаких конституционно возложенных президентских обязанностей по переходу власти после выборов.




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