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Кравцев Сергей
Бывший глава Белого дома и он же кандидат на пост президента Соединённых Штатов Америки от Республиканской партии Дональд Трамп предупредил об угрозе начала Третьей мировой войны из-за вторжения Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области. Как передает портал "Комментарии", заявление Трампа цитирует издание The Independent
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
По его словам, атака украинских военных на российский регион демонстрирует, что новая мировая война ближе, чем когда-либо.
Стоит отметить, что Трамп далеко не первый раз говорит о Третьей мировой войне. Ранее политик заявлял, что Третья мировая может начаться, если он не победит на президентских выборах в ноябре.
Читайте также на портале "Комментарии" — в США выдвинули новый обвинительный акт против бывшего президента США Дональда Трампа относительно его попыток помешать утверждению результатов президентских выборов 2020 года.
Отмечается, что аналогичное дело уже рассматривается в суде Вашингтона. В новой версии документа учтен частичный иммунитет Трампа от уголовного преследования. В переработанном обвинительном акте прокуроры несколько раз утверждают, что Трамп не имел никаких конституционно возложенных президентских обязанностей по переходу власти после выборов.
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