Трамп рассказал, как планирует задействовать ФБР и кому уже нужно волноваться

Бывший президент США Дональд Трамп предположил, что в случае переизбрания на выборах в следующем году он может использовать ФБР и Министерство юстиции для расправы над своими политическими оппонентами. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Guardian".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Журналисты задали вопрос, может ли он допустить, что будет преследовать политических оппонентов, используя для этого ФБР. На это бывший глава Белого дома ответил, что его оппоненты уже "это делают" и "может произойти наоборот".

"Они сделали что-то, что позволило следующей партии, я имею в виду, если я буду президентом, и я увижу кого-то, кто себя чувствует хорошо и очень плохо бьет меня, я скажу, что пойдите и предъявите им обвинения", — высказался бывший президент США.

Журналисты сразу де обратили внимание, что такое заявление Трампа откровенно показывает, какие методы он собирается использовать во власти, если вновь станет президентом.

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