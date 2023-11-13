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Трамп рассказал, как завершит войну в Украине

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о готовности закончить войну в Украине еще до своей инаугурации.

сегодня, 09:20
Автор:
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Slava Kot
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что готов завершить войну в Украине еще до своей инаугурации, если американцы изберут его своим президентом на выборах в 2024 году. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание AP.

Трамп рассказал, как завершит войну в Украине

Бывший президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Издание AP собрало главные принципы предвыборной программы Дональда Трампа, в частности его видение внешней политики США, непосредственно касающейся Украины. Трамп говорит, что он сможет закончить войну в Украине еще до официального назначения президентом, однако после завершения подсчетов выборов, которые состоятся в ноябре 2024 года.


Трамп хочет остановить "бесконечный поток американских сокровищ в Украине", а также потребует у союзников из Европы вернуть американские деньги для пополнения запасов оружия, которые были отправлены в Украину. Несмотря на это, Трамп так и не указал, предполагает ли его план вывод российских войск из Украины, или эти оккупированные территории и дальше будут под контролем оккупантов.

Трамп во внешней программе также отреагировал на другой военный конфликт на Ближнем Востоке. Здесь лидер Республиканской партии заявил, что будет поддерживать Израиль, пока его армия не уничтожит ХАМАС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кандидатка в президенты США резко раскритиковала Путина и назвала российского диктатора убийцей полумиллиона человек.

Также "Комментарии" писали, что в США назвали кандидата в президенты, победе которого обрадуется Путин. Он предложил план окончания войны в Украине, предусматривающий отдать оккупированные территории России.



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Источник: https://apnews.com/article/trump-policies-agenda-election-2024-second-term-d656d8f08629a8da14a65c4075545e0f
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