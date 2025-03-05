Трамп рассказал, какие "сигналы" получил от РФ: действительно ли на горизонте мир

Президент США Дональд Трамп заявил, что РФ якобы готова к прекращению войны и сигнализирует об этом. Как передает портал "Комментарии", об этом американский лидер заявил во время выступления в зале Конгресса США.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Глава Белого дома отметил, что у его команды были "серьезные разговоры с россиянами, мы получили серьезные сигналы, что они готовы к миру".

По словам американского лидера, это вселяет надежду.

"Если вы хотите завершить войну, надо говорить с обеими сторонами", — подчеркнул американский лидер.

Также Трамп в своей речи в Конгрессе сказал, что "миллионы" украинцев и россиян уже были убиты в "конфликте".

Кроме того, по словам американского лидера, США направили сотни миллиардов долларов на поддержку обороны Украины.

Отметим, во время своего выступления в Конгрессе Дональд Трамп также заявил, что получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского, в котором говорится, что Украина готова "сесть за стол переговоров как можно скорее, чтобы приблизить устойчивый мир", а также подписать соглашение об ископаемых.

Читайте также на портале "Комментарии" — решение Дональда Трампа заморозить помощь Украине якобы поддержали все его топ-советники, а сам Дональд Трамп решил сделать это после фразы президента Украины о том, что война может продолжаться еще долго. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

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