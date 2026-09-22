Трамп рассказал, когда использует "адские санкции" против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов применить новые санкции против России, если это потребуется для прекращения войны в Украине. Об этом американский лидер сказал во время выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Трамп упомянул закон, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма, предусматривающего усиление экономического давления на Россию и ее торговых партнеров. Президент США подчеркнул, что уже подписал соответствующий документ и при необходимости воспользуется предоставленными ему полномочиями.

"Если будет нужно, я вынужден буду ими воспользоваться. Пора положить конец убийствам", — заявил Трамп.

Речь идет о масштабном санкционном законопроекте, который Конгресс США принял в сентябре. Палата представителей поддержала его 16 сентября, после чего 18 сентября Трамп подписал документ. Закон получил название Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026.

Одним из ключевых положений является возможность введения таможенных пошлин до 100% против крупнейших покупателей российской нефти и газа. Таким образом, Вашингтон может давить не только непосредственно на Москву, но и на страны, которые продолжают покупать российские энергоносители.

В то же время, Трамп заявил, что США продолжают работать с Россией и Украиной над завершением войны. Он выразил надежду, что дипломатический процесс даст результат быстрее, чем многие ожидают. Президент США также поблагодарил первую леди Меланию Трамп за участие в возвращении перемещенных украинских и российских детей в их семьи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что рейтинг Трампа установил новый исторический рекорд.