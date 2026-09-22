Трамп розповів, коли використає "пекельні санкції" проти Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий застосувати нові санкції проти Росії, якщо це буде необхідно для припинення війни в Україні. Про це американський лідер сказав під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Трамп згадав закон, названий на честь покійного сенатора Ліндсі Грема, який передбачає посилення економічного тиску на Росію та її торговельних партнерів. Президент США наголосив, що вже підписав відповідний документ і за необхідності скористається наданими йому повноваженнями.

"Якщо буде потрібно, я змушений буду ними скористатися. Настав час покласти край вбивствам", — заявив Трамп.

Йдеться про масштабний санкційний законопроєкт, який Конгрес США ухвалив у вересні. Палата представників підтримала його 16 вересня, після чого 18 вересня Трамп підписав документ. Закон отримав назву Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026.

Одним із ключових положень є можливість запровадження мит до 100% проти найбільших покупців російської нафти та газу. Таким чином Вашингтон може тиснути не лише безпосередньо на Москву, а й на країни, які продовжують купувати російські енергоносії.

Водночас Трамп заявив, що США продовжують працювати з Росією та Україною над завершенням війни. Він висловив сподівання, що дипломатичний процес дасть результат швидше, ніж багато хто очікує. Президент США також подякував першій леді Меланії Трамп за участь у поверненні переміщених українських і російських дітей до їхніх родин.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що рейтинг Трампа встановив новий історичний рекорд.