Трамп рассказал, когда вернет американские санкции против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские санкции против российской нефти могут быть возобновлены по завершении боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC News.

Дональд Трамп заявил, что решение временно ослабить санкции против России было связано с ситуацией на мировом энергетическом рынке. Из-за военных действий американцев и израильтян в регионе Персидского залива и напряжения вокруг Ирана поставки нефти в мире осложнились, что повлекло за собой резкий рост цен.

Трамп рассказал, что не беспокоится из-за влияния высоких цен на бензин, за которые критиковал Байдена. Он добавил, что считает, что это не повлияет на предстоящие промежуточные выборы.

"Я совершенно не беспокоюсь. Единственное, что я хочу сделать, – это убедиться, что Иран никогда больше не сможет быть задирой на Ближнем Востоке. Нефти и газа так много – их там огромное количество, но, знаете, поставки немного усложнены. Они очень скоро будут разблокированы", — сказал президент США.

В то же время, Трамп подтвердил, что санкции против российской нефти не отменены окончательно. По его словам, ограничения вернутся сразу после того, как ситуация на Ближнем Востоке стабилизируется.

"Санкции против России будут возобновлены, как только кризис закончится", – сказал Трамп.

Ранее Соединенные Штаты разрешили временно снять ограничения с российской нефти, которая уже находилась на танкерах в море. В Вашингтоне объяснили этот шаг необходимостью умерить резкий рост мировых цен на энергоносители.

