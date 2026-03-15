Трамп розповів, коли поверне американські санкції проти Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські санкції проти російської нафти можуть бути відновлені після завершення бойових дій на Близькому Сході. Про це він сказав у телефонному інтерв’ю телеканалу NBC News.

Президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп заявив, що рішення тимчасово послабити санкції проти Росії було пов’язане з ситуацією на світовому енергетичному ринку. Через військові дії американців та ізраїльтян у регіоні Перської затоки та напруження навколо Ірану поставки нафти у світі ускладнилися, що спричинило різке зростання цін.

Трамп розповів, що не хвилюється через вплив високих цін на бензин, за які критикував Байдена. Та додав, що вважає, що це не вплине на майбутні проміжні вибори.

"Я абсолютно не турбуюся. Єдине, що я хочу зробити, – це переконатися, що Іран ніколи більше не зможе бути задирою на Близькому Сході. Нафти і газу так багато – їх там величезна кількість, але, знаєте, поставки трохи ускладнені. Вони дуже скоро будуть розблоковані", — сказав президент США.

Водночас Трамп підтвердив, що санкції проти російської нафти не скасовані остаточно. За його словами, обмеження повернуться одразу після того, як ситуація на Близькому Сході стабілізується.

"Санкції проти Росії будуть відновлені, як тільки криза закінчиться", — сказав Трамп.

Раніше Сполучені Штати дозволили тимчасово зняти обмеження щодо російської нафти, яка вже перебувала на танкерах у морі. У Вашингтоні пояснили цей крок необхідністю стримати різке зростання світових цін на енергоносії.

