Трамп рассказал, когда закончит войну в Украине

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Slava Kot
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что "хорошо знает" Украину и Россию, поэтому после победы на выборах президента быстро закончит войну в Украине.
Трамп перед своими избирателями в Нью-Джерси. Фото из открытых источников
Дональд Трамп на предвыборном митинге в Нью-Джерси подверг критике действующего президента США Джо Байдена и заявил, что станет лучшим президентом Америки.
Затем американский политик упомянул о войне в Украине и дал обещание быстро ее закончить.
Напомним, что Дональд Трамп неоднократно делал заявления о скором окончании войны в Украине в случае его президентства. Однако лидер республиканцев так и не поведал детали своего мирного плана. Однако близкий к республиканцам институт "Америка прежде всего" указывал, что Трамп намерен использовать поставки оружия и другой военной помощи как рычаг, чтобы заставить Украину пойти на мирные переговоры с Россией.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп получил неожиданную угрозу из-за третьего кандидата на президентских выборах в США, который может у него отобрать часть голосов.
Также "Комментарии" писали, что Дональд Трампа был назван худшим президентом США за всю историю. Действующий американский лидер Джо Байден в рейтинге президентов США занял 14-е место.
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Ігор
сегодня, 12:18
Травму треба поспішати бо все більше відкривається ворота у живіт України. Цими воротами є Харків далі між Сумами та Полтавою шлях відкритий аж до річці Дніпро. Весь світ розуміє бандерівську дикість коли міста використовують як укріплення і по юдейські: "якщо не мені той нікому". Тому після Харкова міст-укріплень немає, будуть одні гугнявості типу: "це провина тих хто вчасно не дав нам більше красти". Ті укріплення які збудують на кошти залишені від розкрадання - це ніщо.