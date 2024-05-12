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Трамп рассказал, когда закончит войну в Украине

Дональд Трамп дал обещание быстро закончить войну в Украине, если победит на выборах президента США.

сегодня, 13:05
Автор:
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Slava Kot
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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что "хорошо знает" Украину и Россию, поэтому после победы на выборах президента быстро закончит войну в Украине.

Трамп рассказал, когда закончит войну в Украине

Трамп перед своими избирателями в Нью-Джерси. Фото из открытых источников

Дональд Трамп на предвыборном митинге в Нью-Джерси подверг критике действующего президента США Джо Байдена и заявил, что станет лучшим президентом Америки.

"С первого дня, когда мы отберем Белый дом у бесчестного Джо Байдена, я верю, что у нас будет четыре величайших года в истории нашей страны", — сказал Трамп.

Затем американский политик упомянул о войне в Украине и дал обещание быстро ее закончить.

"Еще до того, как я зайду в Овальный кабинет, сразу после того, как я выиграю президентские выборы, я решу ужасный конфликт между Россией и Украиной" — сказал Трамп и аргументировал свое обещание тем, что "хорошо знает" Украину и Россию.

Напомним, что Дональд Трамп неоднократно делал заявления о скором окончании войны в Украине в случае его президентства. Однако лидер республиканцев так и не поведал детали своего мирного плана. Однако близкий к республиканцам институт "Америка прежде всего" указывал, что Трамп намерен использовать поставки оружия и другой военной помощи как рычаг, чтобы заставить Украину пойти на мирные переговоры с Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп получил неожиданную угрозу из-за третьего кандидата на президентских выборах в США, который может у него отобрать часть голосов.

Также "Комментарии" писали, что Дональд Трампа был назван худшим президентом США за всю историю. Действующий американский лидер Джо Байден в рейтинге президентов США занял 14-е место.



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Ігор

сегодня, 12:18

Травму треба поспішати бо все більше відкривається ворота у живіт України. Цими воротами є Харків далі між Сумами та Полтавою шлях відкритий аж до річці Дніпро. Весь світ розуміє бандерівську дикість коли міста використовують як укріплення і по юдейські: "якщо не мені той нікому". Тому після Харкова міст-укріплень немає, будуть одні гугнявості типу: "це провина тих хто вчасно не дав нам більше красти". Ті укріплення які збудують на кошти залишені від розкрадання - це ніщо.


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