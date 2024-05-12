Трамп рассказал, когда закончит войну в Украине

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что "хорошо знает" Украину и Россию, поэтому после победы на выборах президента быстро закончит войну в Украине.

Трамп перед своими избирателями в Нью-Джерси. Фото из открытых источников

Дональд Трамп на предвыборном митинге в Нью-Джерси подверг критике действующего президента США Джо Байдена и заявил, что станет лучшим президентом Америки.

"С первого дня, когда мы отберем Белый дом у бесчестного Джо Байдена, я верю, что у нас будет четыре величайших года в истории нашей страны", — сказал Трамп.

Затем американский политик упомянул о войне в Украине и дал обещание быстро ее закончить.

"Еще до того, как я зайду в Овальный кабинет, сразу после того, как я выиграю президентские выборы, я решу ужасный конфликт между Россией и Украиной" — сказал Трамп и аргументировал свое обещание тем, что "хорошо знает" Украину и Россию.

Напомним, что Дональд Трамп неоднократно делал заявления о скором окончании войны в Украине в случае его президентства. Однако лидер республиканцев так и не поведал детали своего мирного плана. Однако близкий к республиканцам институт "Америка прежде всего" указывал, что Трамп намерен использовать поставки оружия и другой военной помощи как рычаг, чтобы заставить Украину пойти на мирные переговоры с Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп получил неожиданную угрозу из-за третьего кандидата на президентских выборах в США, который может у него отобрать часть голосов.

Также "Комментарии" писали, что Дональд Трампа был назван худшим президентом США за всю историю. Действующий американский лидер Джо Байден в рейтинге президентов США занял 14-е место.